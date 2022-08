Neumünsters Kirchberger in Robben-Manier

Fußball-Kreisklasse West II: Neumünsters fünfter Saisonsieg, aber Dillingen bleibt dran.

Neumünster – Aislingen 2:0

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg gewann auch das fünfte Saisonspiel und führt weiterhin die Tabelle der Fußball-Kreisklasse West II an. Dabei fanden die Spieler von Trainer Jan Schrodi nicht gut in die Partie: Einige Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten konnten die Gäste jedoch nicht nutzen. Im zweiten Durchgang gelangen den Hausherren dann immer mehr. Die Führung erzielte Stefan Kirchberger in Robben-Manier. Wenig später beförderte Pascal Schrodi einen verloren geglaubten Ball zurück ins Feld und bediente Kirchberger, der zum 2:0 abschloss. Erwähnenswert ist außerdem, dass SSV-Schlussmann Maximilian Manhard entgegen der Schiedsrichterentscheidung nach einem Distanzschuss fair zugab, noch am Ball gewesen zu sein. Die folgende Ecke richtete aber keinen Schaden an. (micr)

Burgau – Bächingen/Medlingen 1:3

Mit den Treffern von Thomas Bilz (7.) und Daniel Vogel (44.) steuerte die SG schon zur Pause auf den Auswärtserfolg zu. Ein verwandelter Elfmeter zum 1:2 (Daniel Nolde) sorgte kurz vor Ende noch für etwas Spannung, ehe Daniel Vogel mit seinem zweiten Tor alles klar machte. (CST)

Ziertheim-Dattenhausen – Großkötz 2:1

Ziertheim siegte nach einem intensiven Spiel. Die Partie startete mit einer Druckphase der Gäste, die schließlich in der schnellen Führung durch Zachwey mündete (9.). Der Gastgeber kam anschließend besser ins Spiel und erspielte sich Chancen zum Ausgleich. Auch nach der Pause war das 1:1 nahe. Es fiel aber erst in der 70. Minute durch einen Elfmeter nach Foul an Daniel Wünsch. Andreas Hartleiter verwandelte souverän. Zehn Minuten später tauchte Hartleitner nach einem genialen Zuspiel von René Bernhard frei vor dem Keeper der Gäste auf und markierte den 2:1-Siegtreffer. Großkötz schadete sich durch Proteste im Anschluss selbst und musste das Spiel mit drei Mann weniger beenden. (JUHE)

Wittislingen – TGB Günzburg 2:5

Gleich nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren durch Janik Hollmann auf 1:2 verkürzen, doch im Anschluss zogen die Gäste mit weiteren drei Toren davon. Den zweiten Ehrentreffer des Aufsteigers zum 2:5-Endstand besorgte Niklas Schabert. (dirg)

Scheppach – Baiershofen 0:1

Mit dem knappen Auswärtserfolg fuhr Baiershofen seine ersten Pluszähler dieser Saison ein. Den spielentscheidenden Treffer der Angerdörfler lieferte in der 18. Minute Johannes Reitschuster. (dirg)

Haunsheim – Dillingen 0:4

Der TSV, vergangene Woche noch mit einer Spielabsage aufgrund Personalmangels, wurde von Dillingen kalt erwischt. Bereits in der 7. Minute gingen die Gäste durch Zekaj in Führung. Simon Meitinger und dem eingewechselten Hugo Mödinger boten sich dicke Chancen zum Ausgleich. Nach einem verheerenden Fehlpass im Haunsheimer Aufbauspiel gelang Al Shabani die Dillinger 2:0-Führung kurz vor der Halbzeit. Nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Zekaj auf 3:0 für den Tabellenzweiten (57.). Peter Matkey traf kurz vor Schluss gar zum 0:4. (KRY)