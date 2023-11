Rigel knackt den FC Lauingen

Niklas Rigel

entriegelte die Abwehr desquasi im Alleingang. Mit seinen drei Treffern entschied er die Partie derWest für Gast. Auf der rechten Außenbahn bereitetedas schnelle 0:1 vor (8.). Nur sechs Minuten später legte erneutdas 0:2 vonvor, der diesmal per Kopfball erfolgreich war. Den Anschlusstreffer verpasste FCL-Goalgetter, als er frei vor SCA-Keeperknapp verzog (27.). Wenig später scheiterte Venhar Niziri nach Flanke von Lukas Hummel mit seinem Kopfball am Zerberus. So ging es mit einem 0:2 in die Pause. In der 57. Minute hatte der FCL erneut den Torschrei auf den Lippen, alsvergab. Auf der Gegenseite hatteGlück:verfehlte nach einem Fehler der heimischen Defensive das leere Tor (65.).sorgte dann aber doch für die Vorentscheidung: Einen weiteren Fehler der FCL-Hintermannschaft nutzte er zum 0:3 aus (72.). In der 85. Minute wurdeim Strafraum regelwidrig gestoppt – den fälligen Strafstoß verwandeltedann überlegt zum 1:3-Endstand. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller (68. Cvjetlovic), Neziri, Marek, Zengerle, Egger (63. D. Schaaf), Strak (71. E. Schaaf), Lauft, Hummel, Völker (68. Przyklenk), Baki (60. Gentner) SC Altenmünster: Schmid; Gruber, T. Kaifer, M. Henkel, S. Kaifer, Kalkbrenner, P. Henne (90.+2 Wieland), J. Schuster, J. Henkel, Wieland (39. R. Henne), Rigel Tore: 0:1 Niklas Rigel (8.), 0:2 Niklas Rigel (14.), 0:3 Niklas Rigel (72.), 1:3 Daniel Schaaf (85./FE) Rot: Venhar Neziri (57./FCL) SR: Jonathan Maier Zuschauer: 100

Holzheim – Offingen 1:1

Keinen leichten Gegner empfing der SV Holzheim am Samstag, der TSV Offingen zeigte von Beginn an eine starke Leistung. Aber auch die Gastgeber hielten nach ihren zuletzt guten Ergebnissen mit Selbstvertrauen dagegen. Nach Chancen auf beiden Seiten markierte Daniel Scheider das verdiente 1:0 (62.). Offingen suchte in der Folge den Ausgleich, scheiterte aber zunächst an Keeper Florian Hofmeister. Auch Holzheims Youngster überzeugten mit weiteren Gelegenheiten. Der SVH sah schon wie der Sieger aus, da erzielte Philipp Schönberger in der Schlussminute noch das 1:1 für den TSV Offingen. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Rupp, D. Scheider, Pennacchia (54. Haringer), T. Allmis, Buchholz, Miller (75. Granzer), Petermann (80. Dietrich), S. Allmis (46. Mohammadi) Tore: 1:0 Daniel Scheider (62.), 1:1 Philipp Schönberger (90.) SR: Patrick Beutmiller (FC Pfaffenhofen-Untere Zusam) Zuschauer: 120

Balzhausen – TG Lauingen 0:1

Ein Treffer des eingewechselten Routiniers Nuh Arslan reichte Türk Gücü Lauingen zum knappen Sieg beim Tabellenletzten in Balzhausen. Dieser nicht unverdiente Auswärtserfolg war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt für die Lauinger. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott (45 F. Kaya; Kaylan (79. Safak), Bisgin, Wiedenmann, Enes Arslan (46. Nuh Arslan), Öz, Askar, Yüce (85. Jawad), Cukur, S. Tasdelen, Ellici Tor: 0:1 Nuh Arslan (52.) SR: Tobias Feucht (SC Oberbernbach) Zuschauer: 50

Dillingen – GW Ichenhausen 5:1

Drei ganz wichtige Zähler für den Ligaerhalt sammelte Aufsteiger SSV Dillingen gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Grün-Weiß Ichenhausen, ein. Mit dem 5:1 war der vierte Saisonsieg der Kreisstädter auch ihr bislang höchster. Berat Kasumi erzielte mit dem 1:0 und 3:1 die richtungweisenden Treffer in diesem Heimspiel. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Käb, Kasumi, Riedinger, Sakowrjaschin (88. Wohldann), Al Shabani (88. Gehring), Hander, Kinder (72. F. Isufi), A. Isufi, L. Isufi, Hoti (70. Sailer) Tore: 1:0 Berat Kasumi (36.), 2:0 Algert Hoti (45.+3), 2:1 Marc Sirch (47.) 3:1 Berat Kasumi (77.), 4:1 Dominik Riedinger (84.), 5:1 Tim Gerhing (90.+5) SR: Markus Bauer (Munzinger SV) Zuschauer: 40