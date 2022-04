Schwere Heimaufgaben für den BCS und Binswangen

Fußball-Kreisliga: Abstiegskampf der Nord-Gruppe tritt in seine entscheidende Phase – mit drei Landkreis-Teams.

Kreisliga West

Wiesenbach – Glött

Seit der Winterpause läuft es für die Glötter Fußballer in der Kreisliga West nicht mehr so richtig. Hauptgrund: Personalprobleme. Fakt ist, dass Trainer Markus Rickauer in dieser Saison kein einziges Mal die Startformation der Vorwoche auf den Platz schicken konnte. Zuletzt konnte kein Akteur auf seiner angedachten Position eingesetzt werden. Auch am Samstag (15.30 Uhr) in Wiesenbach muss wieder improvisiert werden. Die Gastgeber hingegen spielen eine solide Rückserie und sind vier Spiele in Folge ungeschlagen. „Wir werden wie immer alles versuchen“, sagt Rickauer. Es gilt, die punktgleiche SpVgg (beide 30 Zähler) nicht vorbeiziehen zu lassen. (RÖB)

Hinspiel: 4:0 für Glött; Es fehlen: Eggle (verletzt), Schmid (beruflich), Ostertag, Morais, Taner (alle krank)

Offingen – FC Lauingen

Nach überzeugender Heimleistung am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen die TSG Thannhausen will der FCL jetzt in Offingen nachlegen. Der TSV behielt in Reisensburg mit 1:0 die Oberhand, verlor dann aber am Mittwochabend sein Nachholspiel daheim gegen Gundelfingens U 23 1:2. Offingen will sich weiter vom Abstiegsrelegationsplatz distanzieren. Für den FCL um sein Trainerteam Tausend/Scheitenberger gilt es, den vierten Tabellenplatz zu festigen. Ein Lauinger Vorteil könnte sein, im Gegensatz zum Gastgeber keine Englische Woche bestritten zu haben. (JOH)

Hinspiel: 3:1 für Lauingen

Balzhausen – FC Gundelfingen U 23

„Immer daran glauben“, waren die Worte von FCG-Stürmer Bernhard Rembold in der Jubeltraube des 2:1-Siegtreffers von Leon Sailer in der Nachspielzeit beim Mittwochsderby gegen Offingen. „Natürlich freut man sich im ersten Moment. Jedoch haben wir auch gesehen, dass wir gegen jeden Gegner an unser Leistungslimit gehen müssen“, so FCG-Trainer Peter Stegner. Er lobt den eingewechselten U 19-Akteur Luca Nelkner für dessen „sehr solide Vorstellung“. In Balzhausen erwartet die Gärtnerstädter ein ähnliches Szenario wie in Offingen: Analog zu den vergangenen Wochen trifft man erneut auf eine Mannschaft, die um den Ligaverbleib kämpft. Die Hausherren stehen aktuell einen Punkt vor der Abstiegsrelegation. (PST)

Hinspiel: 5:0 für Gundelfingen; Es fehlen: Robin Raßbichler, Fabio Mahmoudi, Jonas Wiedenmann, Elias Miller, Philipp Urban, Christoph Schnelle

TG Lauingen – Reisensburg

Die Aussichten sind gut für Türk Gücü Lauingen, auch in diesem Spiel seine 2022 noch Weiße Weste zu behalten. Während die Gastgeber im neuen Jahr noch immer ohne Niederlage sind, steckt Reisensburg als Vorletzter mitten im Abstiegsstrudel. Am Sonntag gab es ein Heim-0:1 gegen Offingen. (dz)

Hinspiel: 3:1 für TGL

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Donaumünster-E.

Nach dem erfreulich 3:1-Auswärtssieg im Mittwoch-Nachholspiel beim FSV Marktoffingen steht am Sonntag das vorletzte Kicklinger Heimspiel der Saison gegen Donaumünster-Erlingshofen an. Der Tabellensechste SVKF (31 Punkte) überzeugte gegen diesen Gast, der noch im Abstiegskampf punkten muss, schon im Hinspiel. (TIRE)

Hinspiel: 3:1 für Kicklingen-Fristingen

Schretzheim – Wemding

Nach dem Kellerduell gegen Donaumünster im Freitagabendspiel (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) geht es für den BSC am Sonntag gegen ein Topteam: Mit Wemding kommt ein Aufsteiger nach Schretzheim, der eine überragende Saison spielt. Aktuell auf dem Relegationsplatz stehend, ist der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga für ihn greifbar. Nach der Winterpause sind die Wemdinger ungeschlagen. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung für die um den Ligaerhalt kämpfenden Kleeblätter: Wenn der TSV mal federn lässt, dann vor allem auswärts: Drei seiner bislang vier Niederlagen kassierte er auf fremdem Platz – eine weitere möchte der BCS dieser Statistik hinzufügen. Trainer Christoph Kehrle ist sich sicher: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn wir alles reinlegen und kämpfen, bleiben die Punkte hier!“ (MAFR)

Hinspiel: 1:1

Möttingen – Holzheim

Mit nur einer Niederlage seit Jahresbeginn im Gepäck fährt der SVH am Sonntag selbstbewusst zum Fünften Möttingen, um weitere Punkte für den Ligaerhalt zu sammeln. Die Gastgeber scheinen angeschlagen und blicken auf vier Niederlagen in Folge zurück. Holzheims Coach Oliver Remmert kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. (TF)

Hinspiel: 0:1-Heimniederlage des SVH

Binswangen – Hainsfarth

Jetzt zählen nur noch Punkte: Am Freitag fand das Kellerduell gegen Schlusslicht Altisheim statt (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), am Sonntag kommt Hainsfarth zum zweiten Heimspiel binnen drei Tagen nach Binswangen. Das Hinspiel brachte durch ein Last-Minute-Tor noch ein Remis. Mindestens ein Punkt ist auch jetzt das Ziel im Kampf um den Klassenerhalt, wenngleich der Gast zu den Topteams zählt. (bw)

Hinspiel: 1:1