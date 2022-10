SG Zusamzell: Wechsel an der Tabellenspitze

Fußball-A-KlasseWest II: Zusamzell im Bachtal klarer Sieger. Neun Tore im Glötter Lilienstadion.

Glött II – Schretzheim II 4:5

Diese Niederlage haben sich die Lilien-Fußballer selbst zuzuschreiben. Durch teils haarsträubende Defensivfehler lud man den BCS II regelrecht zum Toreschießen ein. So auch nach gerade mal 120 Sekunden dieser AK-West-II-Partie, als Sandro Sturm zum 0:1 einschob. Diesen Bock konnte man zunächst durch eine tolle Einzelleistung von Sebastian Wörner ausgleichen (16.). Dem kurzen SSV-Hoch folgten drei Gegentore durch Sandro Sturm (19.), Lukas Reitmeier (23.) und Denis Kurz (33.) – 1:4. Das 2:4 durch Moritz Lehner nach einer Ecke hielt die Partie über die Halbzeitpause hinweg noch etwas offen. Und tatsächlich die Hausherren kamen nochmals stark auf. Sebastian Wörner (47.) und Matthias Berndl (70.) glichen die Partie zum 4:4 aus. In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg. So verpasste Glött durch Daniel Schiffelholz den möglichen Siegtreffer. Stattdessen nutzte Schretzheim eine Minute später durch Lukas Reitmeier einen Konter zum 4:5-Endstand. (RÖB)

FC Lauingen II – Aislingen II 5:1

Der Tabellenvierte Lauingen dominierte die Partie gegen Aislingen vom Start weg und traf gleich fünfmal ins Schwarze. Beim Sieger machten Felix Möller (3), Lukas Hummel und Muharrem Thaqi die Tore. Den Gegentreffer beim Stande von 4:0 markierte der Aislinger Fabian Kraus mit einem verwandelten Foulelfmeter. (doze)

Unterbechingen – SVD 2:3

Eine zwar spannende, vom Niveau her aber eher überschaubare Partie endete mit einem späten Sieg für die Gäste aus Donaualtheim. Diese hatten den besseren Start, Manuel Hartmann nutzte auf Vorlage von Michael Mayer eine von mehreren Möglichkeiten in der Anfangsphase zur Führung (12.). Anschließend nahmen die Gäste etwas das Tempo heraus, wodurch die Heimelf besser ins Spiel und nach einer Ecke zum Ausgleich durch Valentin Förg kamen (33.). Während auf der einen Seite Gäste-Torwart Brian Sturm nach Kontern der Gastgeber mehrfach stark parierte, brachte Steffen Reiter den SVD mit dem Pausenpfiff nach starker Einzelaktion von Innenverteidiger Philipp Thorwarth wieder in Führung. Nach der Pause stockte der Spielfluss. Erneut Valentin Förg gelang wieder nach einer Ecke zunächst der Ausgleich (57.). Kurz vor Schluss nutzte Julian Hutter das zaghafte Verhalten der Heim-Abwehr clever aus und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Philipp Thorwarth verwandelte souverän und sicherte Donaualtheim drei Punkte (88.). (RETH)

TV Gundelfingen – Freihalden 1:5

Mit dem 1:5 leistete sich der TV Gundelfingen einen knackigen Ausrutscher. Die Gäste überraschten vor allem im ersten Abschnitt mit viel Effizienz. Tobias Ziegler (2), Luca Kuster und Benedikt Kitzinger machten die ersten vier Treffer für Freihalden. In der 26. Minute konnte zwischenzeitlich TVler Antonio Sottile auf 1:2 verkürzen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff legte der Gast durch Luca Kuster zum Endstand nach. (doze)

Bachtal II – Zusamzell/R. 0:3

Es war das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter und dem Verfolger aus dem Zusamtal. Dennis Kränzle (17.) und Franc Bytyqi (23.) brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Den Deckel drauf für den neuen Tabellenführer machte Kränzle in der 77. Minute mit seinem zweiten Tor. Beide Teams sind jetzt punktgleich. (doze)