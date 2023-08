Teil drei der „englischen Woche“ für Holzheim

Fußball-Kreisliga West: Der SV Holzheim tritt schon am Samstag in Wiesenbach an. Heimrecht für den FC Lauingen und Dillingen.

Wiesenbach – SV Holzheim

Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Kreisliga West für den SVH: Zum dritten Spiel der „englischen Woche“ reist er bereits am Samstag zur SpVgg Wiesenbach (Anpfiff 15.30 Uhr). Während die Holzheimer am Mittwoch einen wertvollen Punkt gegen Bezirksliga-Absteiger in Ziemetshausen ergatterten, gewann das Team um Trainer Nikolas Berchtold und Torjäger Daniel Steck (vergangene Saison 19 Treffer) 2:1 in Offingen – und grüßt von der Tabellenspitze. Beim SVH waren zwei freie Tage Regeneration und das Auskurieren kleinerer Blessuren angesagt. Johannes Scheider sowie Pascal Petermann (beide zuletzt angeschlagen) stehen im Kader von Coach Thomas Weber, ebenso wie der reaktivierte Routinier Volker Graf . (gb)

FC Lauingen – Jettingen II

Während die mit zwei Siegen in die neue Spielzeit der Kreisliga West gestarteten Lauinger unter der Woche spielfrei hatten, erreichte der VfR am Mittwoch im Heimspiel gegen die SSV Dillingen ein 1:1-Untentschieden. Für die FCL-Kicker des Trainerteams Tausend/Glogger gilt es, die junge, spielstarke Jettinger Bezirksliga-Reserve – ähnlich wie in beiden vorangegangen Partien – von Beginn an am Spielaufbau zu hindern, somit gegnerische Fehler zu provozieren und diese zu eigenen Toren zu nutzen. (JOHA)

Ziemetshausen – TG Lauingen

Dass der gastgebende Bezirksliga-Absteiger zu packen ist, hat auch der SV Holzheim am Mittwoch mit einem 1:1-Remis bewiesen. Ziemetshausen holte aus drei Saisonspielen erst diesen einen Punkt, während Türk Gücü seine beiden bisherigen Partien gewann. (dz)

Dillingen – SpVgg Krumbach

Nach dem Teilerfolg bei ihrer Saisonpremiere steht die SSV Dillingen am Sonntag (17 Uhr) gegen die SpVgg aus Krumbach vor eine lösbaren Heimaufgabe: Der Vorsaison-Meister der KK-West I und Mitaufsteiger ist mit null Punkten aus drei Partien und einem Torverhältnis von 4:15 gestartet. (dz)

Altenmünster – GW Ichenhausen