Der Noch-Gundelfinger Matkey an alter Wirkungsstätte in Glött

Fußball-Kreisliga: Der FC Lauingen hat seit 35 Jahren nicht mehr daheim gegen Thannhausen gewonnen.

Eine interessante Heim-Aufgabe muss die SSV Glött lösen, wenn es am Sonntag der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga West, die U 23 des FC Gundelfingen, im Lilienstadion gastiert. In diesem Landkreis-Derby geht es für die Gäste vor allem darum, ihre Position auf dem Aufstiegs-Relegationsrang zu festigen. Tabellenführer Jettingen ist schon acht Punkte enteilt und damit wohl aus Reichweite.

Die Glötter ihrerseits sind nach dem punktlosen Osterwochenende längst im Niemandsland der Tabelle angekommen. Dennoch wollen es die Rickauer-Schützlinge dem Landkreis-Rivalen so schwer wie möglich machen. Die Hoffnung: An einem guten Tag können die Aschbergler dem FCG ein Bein stellen. Coach Markus Rickauer muss am Sonntag jedoch wieder auf etliche Akteure verzichten. Besonders im Defensivbereich stehen kaum noch Alternativen bereit. Mit Eggle, Keil, Oberfank und Martin fehlten Glött zuletzt gleich mehrere mögliche Innenverteidiger. Rickauer will die restlichen Spiele nutzen, um einige Dinge auszuprobieren: „Spiele wie dieses sind in unserer aktuellen Entwicklungsphase sehr wichtig und werden ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein.“ Gegen seinen alten Verein will er die Glötter jedenfalls bestens eingestellt ins Duell schicken.

Gundelfingen muss Platz zwei absichern

Nach dem Oster-Dämpfer gegen den FC Lauingen wollen es die Gundelfinger in diesem Derby besser machen. Für das Team von Trainer Peter Stegner geht es vor allem darum, seinen zweiten Platz gegen Verfolger TG Lauingen zu verteidigen. Ein besonderes Match wird es allemal für den Ex-Glötter Peter Matkey, der die Gärtnerstädter nach der Saison in Richtung SSV Dillingen verlässt, jetzt aber erst mal der Partie bei den Lilien entgegenfiebert. Im 3:1-Hinspielsieg konnte sich Matkey mit einem Doppelpack auszeichnen. (RÖB/PST)

Hinspiel: 3:1 für Gundelfingen; Es fehlen: Glött: Eggle (verletzt), Oberfrank, Ostertag (beide krank), Mielke (angeschlagen); fraglich: Martin (muskuläre Probleme); FCG U 23: Elias Miller und Fabio Mahmoudi (beide verletzt), Jonas Wiedenmann (Beruf), Robin Raßbichler (Kreuzbandriss; fällt die Restsaison aus)

Kreisliga West

FC Lauingen – Thannhausen

Nach Ostern mit dem Derbysieg gegen Gundelfingen und der Niederlage in Wiesenbach gastiert nun Thannhausen im Auwaldstadion. Die TSG reist nach zwei Unentschieden vom Osterwochenende an die Donau. Für Lauingen, das seinen vierten Tabellenplatz festigen will, hat sich Thannhausen allerdings zu einem „Angstgegner“ entwickelt. Der letzte Heimsieg der Mohrenstädter gegen die TSG liegt mittlerweile rund 35 Jahre zurück. (JOH)

Hinspiel: 3:0 für Thannhausen

GW Ichenhausen – TG Lauingen

Nicht locker im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsrang lässt Türk Gücü Lauingen. Um die Chancen zu wahren, soll ein „Dreier“ in Ichenhausen her. Die TGL-Bilanz in 2022 ist jedenfalls glänzend: sechs Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden. (dz)

Hinspiel: 1:1

Kreisliga Nord

Oettingen – Binswangen

Nach den enttäuschenden Spielen vom Osterwochenende, die beide mit drei Gegentoren verloren gingen, wollen die Binswanger nun in Oettingen Wiedergutmachung leisten. Die Kadersituation ist aufgrund von anhaltenden Verletzungen weiterhin angespannt, doch mit einer guten Mannschaftsleistung könnte der TSV zumindest einen Punkt gegen den Abstieg mitnehmen. Hoffnung macht dabei die Rückkehr von Stürmer Simon Letzing, der am Sonntag wohl sein Comeback nach langer Verletzung feiern wird. Auch Marco Besel und Chris Fiegel stoßen wieder zum Kader. (bewi)

Hinspiel: 2:1 für Binswangen

Holzkirchen – Schretzheim

Beim SV Holzkirchen trifft der BSC am Sonntag auf das „Team der Stunde“ in der Kreisliga Nord. Der Bezirksliga-Absteiger hat mit fünf Siegen und einem Unentschieden einen furiosen Start aus der Winterpause hingelegt und klopft wieder bei den Aufstiegsplätzen an. Zuletzt schlug der SVH den Titelanwärter Möttingen auswärts 2:0. Der BC Schretzheim seinerseits konnte am Ostermontag zwar einen Punkt gegen den direkten Konkurrenten um den Ligaerhalt, den FSV Marktoffingen holen, blieb aber in beiden Spielen des vergangenen Wochenendes torlos. Nachdem der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze nur noch zwei Punkte beträgt, soll nun gegen einen favorisierten Gegner endlich der erste Dreier des Jahres her. Positive Erinnerungen haben die Kleeblätter an das Hinspiel: Joker Dorian Badalli erzielte damals den Last-Minute-Siegtreffer. (mafr)

Hinspiel: 2:1 für Schretzheim