Es geht eng zu in Gundelfingen und Dillingen

Futsal: Bei der Gundelfinger Vorrunde entscheiden Kleinigkeiten übers Ausscheidenund die Qualifikation fürs Endturnier. In Dillingen zeigt der FC Lauingen die beste Leistung.

Die Teilnehmer für die Endrunde um die Dillinger Hallen-Landkreismeisterschaft stehen fest. Bei der Futsal-Vorrunde des Raiffeisencups 2022 am Samstag in Gundelfingen qualifizierten sich der SV Aislingen, FC Gundelfingen II, Türk Gücü Lauingen sowie die SG Bächingen/Medlingen für das Finalturnier am 30. Dezember in Höchstädt. Beim Dillinger Qualiturnier am Sonntag setzten sich durch: FC Lauingen, Bissingen, Unterthürheim, Höchstädt.

Riesenerfolg für SG aus Bächingen und Medlingen

„Das ist für uns ein Riesenerfolg“, freute sich Gerry Hippele, Trainer der SG Bächingen/Medlingen, über das unverhoffte Weiterkommen vor 190 zahlenden Fans. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den SV Aislingen reichte der Hippele-Truppe für das Endrundenticket, wobei auch dieser Dreier lange auf der Kippe stand. Die Aislinger, die nach souveränen Auftritten schon vor dem letzten Spiel als Gruppensieger festgestanden hatten, schienen nach dem 2:2-Ausgleich durch David Tausend dem Nachbarn SSV Glött Schützenhilfe zu leisten. Bei diesem Spielstand wären die Lilien weiter gewesen. Doch in der Schlussminute schoss Ahmad Kaedi die Bächinger noch zum Sieg – und ließ die Brenztaler jubeln. Unverdient war das Weiterkommen keineswegs, schon bei den vorausgegangenen drei Remis waren die Bächinger dem Sieg jeweils näher, doch da fehlte noch das Quäntchen Glück.

Glück hatte auch die U 23 des FC Gundelfingen, dass sie als Gruppenzweiter das Endrundenticket lösen konnte. Hinter dem Kreisligisten Türk Gücü Lauingen, der durch Sahin Tasdelen (bester Spieler) und Manuel Breskott (bester Keeper) zusätzlich die Ehrenpreise absahnte. Was auch an einem „Rechenfehler“ aufseiten des TSV Wertingen lag, der im letzten Gruppenspiel gegen den FC Unterbechingen auf Torejagd gehen musste. Als Samir Hassan zwei Sekunden vor Schluss den Ball zum 5:0 gegen den FC Unterbechingen ins Netz setzte, jubelten die Wertinger überschwänglich. Die mit einer gemischten Truppe angetretenen TSV-Kicker waren sich sicher, eine Runde weiter zu sein. Hinterher standen die Wertinger noch lange da und konnten nicht glauben, dass sie hauchdünn den Kürzeren gezogen hatten. Nach Punkten waren sie gleichauf mit dem FCG, die Tordifferenz war ebenso identisch – und selbst der direkte Vergleich (0:0) brachte keine Klarheit. Wohl aber die mehr erzielten Treffer. Da hatten die jungen Gundelfinger sechs und damit einen mehr als Wertingen erzielt.

FC Lauingen ohne Verlustpunkt

Das Vorrunden-Turnier vor rund 300 Zuschauern in Dillingen dauerte über fünf Stunden bis in den Abend hinein und sah in Gruppe C eine knappe Entscheidung um Platz zwei. Den belegte der TSV Bissingen dank des gewonnenen direkten Vergleichs vor Binswangen. Sicherer Gruppensieger wurde ohne Verlustpunkt der FC Lauingen, der damit wie Bissingen für das Finalturnier qualifiziert ist. Ebenso wie der TSV Unterthürheim als Erster der Gruppe D und der punktgleiche Zweite Höchstädt (hier spielte der FC Lauingen II außer Konkurrenz mit). Der FC Lauingen stellte die Topakteure dieser Vorrunde mit Elias Griener („bester Spieler“), Maximilian Hartmann („bester Torhüter; FCL II) und Daniel Schaaf (erfolgreichster Torschütze). (wab/gül)

Vorrunde in Gundelfingen

Gruppe A

TG Lauingen – FC Unterbechingen 6:0 Tore: 1:0 Sinan Kaya (3.), 2:0 Sahin Tasdelen (5.), 3:0 Tarik Öz (7.), 4:0 Sahin Tasdelen (9.), 5:0 Emirkan Öz (10.), 6:0 Tarik Öz (12.)

TSV Wertingen – FC Gundelfingen II 0:0

FC Gundelfing. II – FC Unterbechingen 5:0 Tore: 1:0 Lukas Lauft (3.), 2:0 Darius Leimer (5.), 3:0 Lukas Lauft (6.), 4:0 Jonas Veh (9.), 5:0 Darius Leimer (11.)

TG Lauingen – TSV Wertingen 1:0

Tor: 1:0 Sahin Tasdelen (8.)

TG Lauingen – FC Gundelfingen II 2:1 Tore: 0:1 Marius Brugger (4.), 1:1 Emirkan Öz (8.), 2:1 Yigitcan Yüce (10.)

FC Unterbechingen – TSV Wertingen 0:5 Tore: 0:1 Bastian Völk (5.), 0:2 Keman McIntosh (8.), 0:3 Lukas Gutekunst (10.), 0:4 Samir Hassan (12.), 0:5 Samir Hassan (12.) Rot: Jonas Gerstmayr (5./FCU)

1. Türk Gücü Lauingen 9:1 9

2. FC Gundelfingen II 6:2 4

3. TSV Wertingen 5:1 4

4. FC Unterbechingen 0:16 0

Qualifiziert für Finalturnier am 30. Dezember in Höchstädt: TG Lauingen und FCG II





Gruppe B

TV Gundelfingen – SSV Glött 1:1

Tore: 1:0 Johannes Berchtold (9.), 1:1 Dominik Wohnlich (10.)

SpVgg Bachtal – Bächingen/FCM 1:1 Tore: 1:0 Patrick Mair (1.), 1:1 Yannik Nusser (10.)

SV Aislingen – TV Gundelfingen 2:0

Tore: 1:0 David Tausend (6.), 2:0 Daniel Sailer (10.)

SG Bächingen/Medlingen – SSV Glött 0:0

TV Gundelfingen – Bächingen/FCM 2:2 Tore: 0:1 Robin Lang (5.), 1:1 Jakob Springer (7.), 1:2 Ahmad Kaedi (9.), 2:2 Rami Al-Kakri (12.)

SpVgg Bachtal – SV Aislingen 0:4 Tore: 0:1 Niklas Hahn (3.), 0:2 Niklas Hahn (6.), 0:3 Manuel Keller (11.), 0:4 Daniel Sailer (12.)

SpVgg Bachtal – TV Gundelfingen 2:2 Tore: 0:1 Rami Al-Kakri (3.), 1:1 Tobias Willer (6.), 1:2 Florian Hetzer (11.), 2:2 Patrick Leder (12.)

SV Aislingen – SSV Glött 2:1 Tore: 1:0 André Lößner (5.), 2:0 Niklas Hahn (8.), 2:1 Maximilian Konle (10.) Rot: Maximilian Konle (12./SSV Glött)

SSV Glött – SpVgg Bachtal 2:0

Tor: 1:0 Dominik Wohnlich (1.), 2:0 Philipp Strehle (11.)

SG Bächingen/Medlingen – Aislingen 3:2 Tore: 1:0 Thomas Bilz (1.), 2:0 Fabian Greil (8.), 2:1 Manuel Keller (9.), 2:2 David Tausend (11.), 3:2 Ahmad Kaedi (12.)

1. SV Aislingen 10:4 9

2. SG Bächingen/Medlingen 6:5 6

3. SSV Glött 4:3 5

4. TV Gundelfingen 5:7 3

5. SpVgg Bachtal 3:9 2

Qualifiziert für Finalturnier am 30. Dezember in Höchstädt: SVA, Bächingen/FCM





Vorrunde in Dillingen

Gruppe C

TSV Bissingen – TSV Binswangen 2:1

SSV Dillingen – FC Lauingen 0:2

SV Roggden – TSV Bissingen 3:1

FC Lauingen – TSV Binswangen 5:0

TSV Bissingen – FC Lauingen 0:3

SSV Dillingen – SV Roggden 1:1

SSV Dillingen – TSV Bissingen 0:2

SV Roggden – TSV Binswangen 0:4

TSV Binswangen – SSV Dillingen 2:1

FC Lauingen – SV Roggden 2:0

1. FC Lauingen 12:0 12

2. TSV Bissingen 5:7 6

3. TSV Binswangen 7:8 6

4. SV Roggden 4:8 4

5. SSV Dillingen 2:7 1

Qualifiziert für Finalturnier am 30. Dezember in Höchstädt: FC Lauingen, Bissingen





Gruppe D

SV Donaualtheim – FC Lauingen II a.K. 1:0

TSV Unterthürheim – SSV Höchstädt 0:0

SG Lutzingen – SV Donaualtheim 1:2

SSV Höchstädt – FC Lauingen II a.K. 3:1

SV Donaualtheim – SSV Höchstädt 0:3

TSV Unterthürheim – SG Lutzingen 2:0

TSV Unterthürheim – Donaualtheim 6:1

SG Lutzingen – FC Lauingen II a.K. 0:1

FC Lauingen II a.K. – Unterthürheim 1:3

SSV Höchstädt – SG Lutzingen 2:0

1. TSV Unterthürheim 8:1 7

2. SSV Höchstädt 5:0 7

3. SV Donaualtheim 3:10 3

4. SG Lutzingen1:6 0

a.K. FC Lauingen II 3:7 3

Qualifiziert für Finalturnier am 30. Dezember in Höchstädt: Unterthürheim, Höchstädt