Eine souveräne HSG in Lauingen

Handball: 32:20-Sieg gegen Günzburger Gäste, die sich im Umbruch befinden.

Obwohl die Favoritenrolle vor dem BOL-Heimspiel der HSG Lauingen-Wittislingen gegen Günzburg II nicht eindeutig verteilt war, zeigte sich in der Stadthalle schnell, wer die zwei Punkte an diesem Abend gewinnen wird. Von Beginn an waren die Hausherren sowohl in der Offensive als auch in der Defensive das aktivere Team und siegten souverän mit 32:20.

Die HSG-Abwehr stand sicher, Tempogegenstöße konnten in „einfache“ Tore umgemünzt werden. Den Günzburgern hingegen war der Umbruch in ihrer Mannschaft nach der vergangenen Saison deutlich anzumerken. Dem VfL unterliefen zu viele technische Fehler und es kam kein flüssiges Spiel der Gäste zustande. Letztlich spiegelte sich dieses Bild im Pausenstand von 18:8 wider.

Lauingen-Wittislingen hält die Konzentration hoch

In der Halbzeit appellierte das Trainergespann Biller/Hornung an sein Team, die Konzentration weiterhin hoch zu halten – was scheinbar auch fruchtete. Zwar konnten die HSG-Herren die Führung zunächst nicht weiter ausbauen, den Vorsprung jedoch stets aufrechterhalten. Somit ergab sich die Möglichkeit, allen Spielern Einsatzzeit zu verschaffen, wodurch der Spielfluss zwischenzeitlich etwas gestört wurde. Zum Schluss wurde das Ergebnis dennoch auf 32:20 ausgebaut, was die zahlreichen Zuschauer mit Applaus honorierten.

Am Samstag steht die erste Auswärtsfahrt nach Haunstetten (Anpfiff 18 Uhr) an – ein Fanbus kommt zum Einsatz. (CHR)

Spielfilm: 6:3 13:6 18:8 – 23:12 27:17 32:20

HSG Lauingen-Wittislingen: Ehrenpfordt, Hauf; Frieß (3 Tore), Ahrens (2), Egger, Meitinger (5), Sand (4/3 Siebenmeter), Ma. Maier, Märkl (2), Kinzler (7), Soderer (1), Krumscheid, Wenger (8)