Tag der offenen Abwehr bei der HSG Lauingen-Wittislingen

Handball: Beim Pflichtsieg in Kissing stellen die Männer aus Lauingen und Wittislingen einen Saisonrekord in Sachen Gegentore auf. Die „Zweite“ gewinnt das Derby in Wertingen.

Mit einem wenig ruhmreichen, aber erfolgreichen Auftritt beim Tabellenletzten SC Kissing eroberten die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen den zweiten Platz in der Bezirksoberliga. 36:45 hieß es am Ende eines Offensivspektakels aus Gastgeber-Sicht, in dem die Abwehrleistung beider Mannschaften zu wünschen übrig ließ.

Zu Beginn der Partie wurde die Richtung des Spiels bereits klar. Der Kissinger Rückraum zeigte sich zunächst noch treffsicher, jedoch reagierte die HSG mit schnellem Umschaltspiel, sodass die Tore direkt wieder gekontert wurden. Nach zehn Minuten kam dem Gastgeber das Wurfglück jedoch abhanden und die Gäste zogen erstmals davon. Sie führten nach 19 Minuten bereits komfortabel mit 16:9. Bis zur Halbzeit änderte sich hieran nicht mehr viel: Ein 17:24 stand auf der Anzeigetafel.

Kissing darf 36 Mal einwerfen

Nach dem Seitenwechsel passte sich die HSG dem Niveau der Kissinger an. Offensiv kam sie immer noch einfach zu Torerfolgen, gleichzeitig wurde die Abwehr aber vernachlässigt, sodass gegen das Tabellenschlusslicht mit 36 Toren die meisten Gegentreffer in dieser Saison hingenommen werden mussten.

Für die Gastgeber wird die BOL-Zugehörigkeit nach dieser Saison aller Voraussicht nach enden und der Wiederaufbau einer schlagkräftigen Truppe in der Bezirksliga beginnen. Bei der HSG geht es am Wochenende im großen Heimspieltag gegen die SG Augsburg 1871/Gersthofen weiter mit der Mission Vizemeisterschaft.

Spielfilm: 7:7, 10:16, 17:24 – 24:33, 29:37, 36:45 HSG-Männer I: Rommel, Stropek; Frieß (4 Tore), Egger (2), Meitinger (5), Sand (2/1 Siebenmeter), Soderer (11/1), Ma. Maier (3/1), Märkl (5), Kinzler (11), Schreitt (2/1)

Lauingen-Wittislingen II auf dem Weg zum Vizetitel

40 gute Minuten reichten der zweiten Männermannschaft zum 39:34-Sieg in ihrem letzten Auswärtsspiel dieser Bezirksklassen-Saison. Beim Tabellenvorletzten TSV Wertingen II war sich der Favorit schnell mit vier Tore in Führung. Gutes Tempospiel, gepaart mit aufmerksamer Abwehrarbeit, war der Schlüssel zum Erfolg. Zur Pause stand ein 12:18 auf der Anzeige. Dieses Ergebnis wollen die Gäste nicht nur verwalten, sondern weiter ausbauen. Das gelang nach Wiederbeginn nur für einige Minuten. Ab der 40. Minute folgte dann ein Bruch im Spiel der HSG, die sich angesichts der komfortablen Acht-Tore-Führung bereits zu siegessicher war. Zeugnis dafür sind letztlich 34 Gegentore, so viele wie man zuvor nur gegen den souveränen Spitzenreiter Günzburg III kassiert hatte. Am Gästeerfolg konnte Wertingen aber nicht mehr rütteln. Kommenden Samstag geht es für die HSG im Heimspiel gegen den TSV Weißenhorn um die Vizemeisterschaft. (CHR)

Spielfilm: 1:5, 6:12, 12:18 – 18:26, 21:27, 34:39 TSV Wertingen II: Heinrich, Bengeser, Hocke, Petersen, Bidermann, Burgkard (2 Tore), Steininger (3), Müller (9/1 Siebenmeter), Nagler (6), Laslo (1), Sailer (4), Kleinle (6), Osmani (3) HSG II: Kev. Stropek, Kling; Wendland (8), Renzer (2), Loibl (5), Maier (12/1), Gumpp (6), Fisel (1), Mair (1), Kai Stropek, Kinzler (2), Knecht (1), Bizzarro (1)