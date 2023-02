TV Gundelfingen: dreimal wieder ausgeglichen

Gersthofen

Gundelfingen

Bernd Dunstheimer

Alexander Hälbich war der entscheidende Mann beim 25:25-Remis der Gundelfinger BOL-Handballer in. Das ausgeglichene Spiel sah in der Schlussphase dreimal die Gastgeber mit einem Tor in Front – und Hälbich gelang jeweils der Ausgleichstreffer. Mit insgesamt sechs Toren war er auch erfolgreichster TVG-Werfer.bleibt 2023 ungeschlagen. Von einem Punktverlust wollte Trainerdeshalb nicht sprechen. Vielmehr freute er sich, wie gut sich sein, Woche für Woche neu formiertes Team schlägt.

Die Hausherren begannen „übermotiviert“. Dabei verpassten es die beiden jungen Schiedsrichter, ihnen mit möglichen Roten Karten die Grenzen des Sportlichen aufzuzeigen. Heim-Spielertrainer Lukas Schmölz war mit seinen Toren dafür verantwortlich, dass Gersthofen bis zur Pause immer in Sichtweite blieb (14:16). Im zweiten Abschnitt wurde die TVG-Abwehr durch die dritte Strafe von Fabian Deininger um eine wichtige Stütze reduziert und Gersthofen zog mit 22:21 in Führung (45.). Weiter enteilen konnte 1871 jedoch nicht – und am Ende wusste Hälbich die passenden Antworten.

Die Landesliga-Damen des TVG verloren ihr Heimspiel gegen Biessenhofen-Marktoberdorf nach 16:14-Pausenführung noch 28:36 (Bericht folgt). (ek)

HSG Lauingen-Wittislingen

Während die Männer der HSG am Wochenende spielfrei waren, quittierten die Bezirksoberliga-Handballerinnen in der Wittislinger Schulsporthalle eine 25:31-Heimniederlage gegen die „Dritte“ des TSV Haunstetten. Mitte der ersten Hälfte führten die Lauingerinnen und Wittislingerinnen sogar mit drei Toren, lagen zehn Minuten vor dem Ende aber vorentscheidend 21:25 hinten. Es wäre mehr drin gewesen, hätten die Gastgeberinnen nicht acht von elf Siebenmeter-Würfen vergeben. (dz)

TSV Wertingen

Den erwarteten Ausgang fand das BOL-Match der Wertinger Damen beim Spitzenreiter TSV Aichach. Mit dezimiertem Kader standen nur eine Auswechselspielerin und eine Ersatztorhüterin zur Verfügung. Die Gäste lagen nach holpriger Anfangsphase schnell mit 4:11 schier aussichtslos in Rückstand. Nach dem Wechsel kämpften sich die Zusamstädterinnen zwar zwischenzeitlich auf zwei Tore heran. Vergebene Chancen und technische Fehler auf Wertinger Seite nutzte Aichach dann aber zum deutlichen Heimerfolg.

Das Sonntagabend-Spiel der Wertinger Bezirksliga-Herren in Donauwörth war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet (Bericht folgt). (MIGA)

Spielfilm: 5:1, 12:4, 13:8 – 18:15, 24:16, 30:20 TSV Wertingen: Miriam Wenninger, Lisa-Marie Rehm; Andrea Gump (3 Tore), Lena Eisele, Leonie Böhm, Emma Fritsch (2), Hanna Fischer (9), Pia Heindel (2), Carina Schimmer (4)