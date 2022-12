Viele Gundelfinger Tore gegen die Kälte

Handball: Beim 30:26 der Gundelfinger Bezirksoberliga-Handballer waren Auswechselspieler knapp.Der befürchtete Konditionseinbruch bleibt in der kühlen Kreissporthalle aber aus.

Im Duell des gastgebenden Tabellendritten gegen den Bezirksoberliga-Vierten TSV Bobingen gingen Handball-Männer des TV Gundelfingen als Sieger vom Platz. Ein 30:26 leuchtete nach 60 umkämpften Minuten auf der Anzeigentafel. Die Zuschauer hatten eine temporeiche Partie mit vielen Toren gesehen. Was auch daran, dass in der Kreissporthalle die Heizung ausgefallen war und die Akteure alles unternahmen, damit es ihnen warm blieb.

Die Schwarz-Roten traten mit einem Mini-Kader an. Nur elf Spieler hatte Trainer Bernd Dunstheimer zur Verfügung, darunter zwei, die zuvor noch in der „Zweiten“ fast 60 Minuten „auf der Platte“ gestanden waren. So musste die Stammformation nahezu durchspielen. Die Bobinger versuchten, das Tempo über die gesamte Spielzeit hochzuhalten – wohl auch in der Hoffnung, dass bei den Hausherren die Kräfte schwinden würden.

Am Anfang – noch mit vollgeladenem Akku – setzen sich Tobias Bauer & Co auf 6:3 ab. In dieser Phase zeigte sich Gundelfingen sehr zielstrebig und nutzte konsequent seine Chancen. Auch in der Abwehr war Bobingens quirliger Spielmacher zunächst gut aufgehoben. Nach 20 Minuten verhinderten einige Ungenauigkeiten einen deutlicheren Vorsprung und die Bobinger verkürzten auf 11:10. Bis zum Pausentee war gar der 12:12-Ausgleich gefallen.

Gundelfinger "schnelle Mitte"

In den zweiten 30 Minuten blieb der befürchtete konditionelle Einbruch aus. Ganz im Gegenteil: Gundelfingen antwortete jetzt mit „schneller Mitte“ auf die Bobinger Treffer und kamen zu einigen einfachen Toren. Keeper Dominik Brucker hielt den TVG auf die Siegesstraße. Die „Tormaschinen“ Philipp Heinle und Tobias Bauer waren Garanten für den Erfolg. Knapp wurde es lediglich nach 50 Minuten mit dem 25:24-Anschlusstreffer des starken Thomas Pillmayr. Danach beseitigten Fabian Deininger, Philipp Heinle und Jakob Wiedemann mit ihren Toren alle Zweifel am Heimsieg. (BED)

Spielfilm: 0:1, 6:3, 9:8, 12:12 – 14:15, 20:18, 24:21, 28:24, 30:26

TV Gundelfingen: Brucker, Lischka, Bauer (5 Tore/1 Siebenmeter), Lindenmayr, Hälbich, Heinle (11), Deininger (4), Ruchti (3), Schreitt (5), Wiedemann (2)