Vom FC Gundelfingen ins deutsche Nationaltrikot: Samira di Lauro spielt Debüt

Samira di Lauro vom FC Gundelfingen gab gegen Österreich ihr Debüt in der U15 Deutschlands. Die großen Vereine sind schon auf die aufmerksam geworden.

Im Sommer 2020 kam die heute 14-Jährige Samira di Lauro zur U 12 des FC Gundelfingen ins BFV-Nachwuchsleistungszentrum. Diesen Donnerstag durfte die vom SC Hermaringen stammende Defensivspielerin ihr Debüt für die U 15-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes feiern. Beim 3:3-Unentschieden gegen Österreich in Windischgarsten (Oberösterreich) wirkte di Lauro für 45 Minuten mit – in ihrem ersten Länderspiel.

Auch der FC Bayern München ist schon Samira di Lauro geworden

Ihr Ex-Trainer und Gundelfinger Entdecker Peter Stegner erkannte schnell ihr Talent: „Samira hatte keine Scheu, in die Zweikämpfe gegen die Jungs zu gehen und bewahrte stets die Ruhe am Ball – das zeichnet sie heute noch aus.“ Schnell ging der Weg des talentierten Nachwuchskickerin über den DFB-Stützpunkt Gundelfingen sowie die Regional- und Landesauswahlteams zu Nationaltrainerin Bettina Wiegmann (Weltmeisterin 2003 und DFB-Ehrenspielführerin).

In der aktuellen U15 des FC Gundelfingen steht sie mit ihren Teamkameraden an der Spitze der Bayernliga und hat längst die Aufmerksamkeit großer Teams wie etwa des FC Bayern München geweckt. Dorthin wechselten mit Melina Hoffmann und Leonie Reß in der Sommerpause bereits zwei Mädels vom FCG und kicken jetzt am Bayern-Campus. „Zunächst einmal freue ich mich über mein Debüt und bin stolz für den DFB auflaufen zu dürfen. Was danach kommt, wird man sehen“, sagt Samira di Lauro.