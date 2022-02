Lokale Sport-Geschichte

vor 21 Min.

Keiner weiß so viel über Wittislingen

Plus Ins Archiv geblickt: Harald Lemmer hat die Geschichte der ganzen Gemeinde im Kopf. Davon profitiert auch der TSV mit seinen mehr als 900 Mitgliedern. Welche Sportart nach dem Krieg als erste wieder den Spielbetrieb aufnahm.

Von Günther Herdin

Wenn es jemanden in der 2400 Einwohner zählenden Gemeinde Wittislingen gibt, der die Geschichte eines gesamten Marktfleckens im Kopf hat, dann führt kein Weg an einem Mann vorbei, der sie in den vergangenen Jahren derart akribisch aufgearbeitet hat, dass nicht nur die Kommune, sondern auch alle Vereine im Ort an der Egau profitieren. Was der langjährige Zweite Bürgermeister (24 Jahre), Kreis- und Gemeinderat, ehemalige Banker und jetzige Rentner Harald Lemmer in den vergangenen Jahren im Archivraum des neuen Feuerwehrhauses auf die Beine gestellt hat, ist ein großes Nachschlagewerk für alle Kultur- und Lebensbereiche Wittislingens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen