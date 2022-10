Endlich neue Könige im Donau-Brenz-Egau-Gau!

DBE-Sportschützengau: Der Ehrungsabend für das Gauschießen 2022 war der erste nach langer Corona-Zwangspause. Im Juni 2023 wird es in Oberfinningen ein „richtiges“ Gauschießen geben.

Die längste Regentschaft im Sportschützengau Donau-Brenz-Egau ist beendet. Nach der Corona-Zwangspause konnte jetzt in Lutzingen endlich wieder neue Schützenkönige für das Jahr 2022 gekürt werden. Und die heißen Thomas Häusler (Aislingen; Schützenklasse), Jakob Steinbinder (Fristingen; Jugend) und Walter Brandmaier (Schretzheim; Senioren). Beste Dame ist Christine Ettrich (Frauenriedhausen).

Gauschützenmeister Josef Grosser bedankte sich bei den seit 2019 amtierenden bisherigen Würdenträgern Friedrich Bauer, Matthias Mayerle sowie Fritz Dörflinger für ihren Einsatz und entließ sie aus der längsten Regentschaft in der Geschichte des DBE-Gaues. Nach Grußworten von Bürgermeister Christian Weber (Lutzingen) und Tobias Schön (Schützenmeister Eintracht Lutzingen) kam Gauschützenmeister Grosser schnell zum Höhepunkt des Schießjahres 2022 des DBE-Gau.

Beste Dame auf die Festscheibe ist Christine Ettrich (linkes Bild mit Josef Grosser). Foto: Karl Aumiller

Gauschützenkönig zu werden sei im Leben eines Schützen immer etwas Besonderes. So war die Freude beim Gaujugendkönig 2022 auch groß: Mit einem 5,8-Teiler konnte Jakob Steinbinder aus Fristingen die Königskette in Empfang nehmen. Zum Gauschützenkönig wurde der Aislinger Thomas Häusler (6,0) proklamiert und die Königswürde der Seniorenklasse sicherte sich mit einem 0,0-Teiler Walter Brandmaier aus Schretzheim holen. Auch die beste Dame auf die Festscheibe, Christine Ettrich (Frauenriedhausen), wurde mit einem 1,4-Teiler auf die Bühne gebeten und durfte sich zu ihren Ehren einen Zinnbecher abholen.

202 Teilnehmer beim 67. Gauschießen

202 Teilnehmer nahmen am 67. Gauschießen des DBE-Gaues teil. Gauschützenmeister Grosser bedauerte die im Gegensatz zu früheren Jahren geringe Teilnehmerzahl. Da aber in vielen Schützenheimen pandemiebedingt der Schießsport teilweise erst jetzt wieder aufgenommen werden konnte, sei man froh, „dass man – wenn auch in reduzierter Form – das Gauschießen überhaupt planen und durchziehen konnte“. Grosser bedankte sich bei den Vereinen Schretzheim, Medlingen und Lutzingen für die Bereitstellung ihrer Schützenhäuser und besonders bei Stefan Wiedemann für den großen Einsatz an der elektronischen Anlage.

Insgesamt wurden bei der Ehrung am Samstag im IBL Lutzingen 105 Siegern Preise im Wert von 3390 Euro überreicht. Dieser doch hohe Betrag wurde niedriger Teilnehmerzahl durch die Ehrengabe der Gauvereine, die Schießeinlage und ein Zuschuss aus der Gaukasse möglich gemacht.

Auch Ehrungen standen in Lutzingen auf dem Programm (von links): Bettina Bizarro, Julia Fauser, Werner Hefele, Lisa Wagner, Petra Bacher, Anton Graf, Albert Stumpf, Jürgen Bunk, Dieter Kerl, Gauschützenmeister Josef Grosser. Foto: Karl Aumiller

Da die Königsproklamation den Höhepunkt des Schießjahres DBE-Sportschützengau darstellt, wurden in diesem feierlichen Rahmen auch Ehrungen für vorbildliches ehrenamtliches Engagement ausgesprochen. Nur damit könnten die Tradition im Schützenwesen gewahrt und der Schießsport lebendig gehalten werden. Anton Graf aus Frauenriedhausen wurde für besondere Dienste um das Böllerschießen das Ehrenzeichen in Silber des BSSB überreicht. Petra Bacher bekam eine Ehrennadel des Schützenbezirk Schwaben und die Verdienstnadel des BSSB ging an Bettina Bizzarro, Lisa Wagner, Peter Herreiner und Dieter Kerl. Verdienstnadeln des Schützenbezirk Schwaben in Silber erhielten Jürgen Bunk und Elke Lehle, die Verdienstnadel des Schützenbezirk Schwaben in Gold Gernot Fauser, Julia Fauser, Werner Hefele und Albert Stumpf.

Im Pandemiejahr 2021 hatten Neuwahlen im DBE-Gau angestanden, jetzt wurden den gewählten Mitgliedern des Gauschützenmeisteramtes und Ehrenmitglieder ihre Schulterstücke überreicht: Bettina Bizzarro (Stellvertretende Gauschützenmeisterin), Petra Bacher (Gauschriftführerin), Florian Miehlich (Gaujugendleiter), Walter Brandmaier (Referent Meisterschaften), Anton Graf (Referent Böllerschießen), Franziska Joas und Sabrina Thanheiser (Stellvertretende Gaujugendleiterinnen), Max Wagner (Referent Homepage) sowie die DBE-Ehrenmitglieder Manfred Bender und Georg Tausend.

Zum Schluss legte Josef Grosser den Vertretern der Gauvereine noch nahe, Werbung für das Gauschießen 2023 in Oberfinningen zu machen: „Es ist wichtig, unseren einzigartigen Sport lebendig zu halten, Traditionen zu bewahren und weiterzugeben und die Vereine mit dem Gau zu unterstützen.“ In Oberfinningen wird vom 2. bis 11. Juni 2023 nach längerer Zeit erstmals wieder ein großes, „richtiges“ Gauschießen stattfinden.