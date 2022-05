Ein Gundelfinger auf dem Sprung zur europäischen Spitze

Schwimmen: Langstreckler Noah Lerch ist für die Junioren-EM in Portugal nominiert.

Mit einem Paukenschlag überraschte diese Woche Schwimmer Noah Lerch aus Gundelfingen sich und die Verantwortlichen seines Vereins, der SSG Günzburg-Leipheim. Als erster Aktiver der SSG wurde Lerch vom Deutschen Schwimmverband (DSV) für die diesjährige Junioren-Europameisterschaft im Freiwasserschwimmen nominiert. Diese findet vom 3. bis 5. Juni in Setubal/Portugal, südlich von Lissabon gelegen, statt.

Lerchs Verein ist die SSG Günzburg-Leipheim

Noah Lerch vertritt dort über die Zehn-Kilometer-Strecke die deutschen Farben. „Eine fabelhafte Entwicklung, eine bärenstarke und im Verein noch nie dagewesene Leistung“, stellt der Vorsitzende der SSG, Benedikt Nöß, voller Stolz fest. Bereits im November wusste Noah Lerch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit dem Titel über 1500 Meter und zwei dritten Plätzen über 400 und 800 Meter Freistil zu überzeugen. Aufgrund der dort gezeigten Leistungen wurde er im Nachgang erstmals in den Bundeskader Nachwuchs des DSV berufen.

In Magdeburg ins Rampenlicht geschwommen

Dass diese Nominierung zu Recht erfolgte, stellte Lerch nun überragend unter Beweis, indem er sich Mitte April bei der Qualifikation zur JEM in Magdeburg über zehn Kilometer in einer Zeit von 1:52:26 Stunden erneut ins Rampenlicht schwamm. Mit dieser außergewöhnlichen Leistung wurde Lerch nun vom DSV mit der Teilnahme an der JEM und der Berufung in die DSV-Nationalmannschaft belohnt – und macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in seiner sportlichen Laufbahn. (dz)