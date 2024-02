Die Schretzheimer Keglerinnen müssen zittern

Bis zum letzten Wurf ist unklar, wer gewinnt: Der BC Schretzheim oder den DSKC Frisch auf Leimen?

Der glückliche Sieger hießt wieder einmal BC Schretzheim: Die Zweitliga-Keglerinnen machten es genauso spannend wie schon im vergangenen Heimspiel: Mit dem letzten Wurf gewannen sie gegen Gast DSKC Frisch Auf Leimen 6:2 (16:8/3216:3214).

Auf der ersten Bahn wurde der BCS kalt erwischt. Während Katrin Gulde den Punkt trotz fünf Holz weniger gewann, hatte Simone Perzl keine Chance gegen die beste Spielerin der Nordbadenerinnen. Mit einem Minus von 57 Holz ging die Mittelpaarung an den Start. Hier bewies Christine Grau im entscheidenden vierten Satz ihren Siegeswillen. Christina Bischof musste nur den ersten Satz abgeben. Neuer Zwischenstand: 3:1 und minus 29 Holz.

Schretzheims Tagesbeste

In der Schlusspaarung erledigte Marion Frey ihre Pflichtaufgabe souverän mit der Tagesbestleistung von 579 Holz. Schretzheim lag nun auch 15 Holz vorne. Die Gäste aber kamen nochmals heran. Doch im entscheidenden letzten Wurf erreichte Nicole Weitmann-Griesinger nochmals die Vollen – die fünf Kegel reichten dann auch für den knappen Sieg. Damit bleibt der BCS zu Hause ungeschlagen und verteidigt mit 18:6 Punkten die Zweitliga-Führung.

Ergebnisse: K. Gulde – V. Obländer 1:0 (3:1/511:516), S. Perzl – C. Mahl 0:1 (1:3/526:578), C. Grau – C. Nimis-Nießner 1:0 (3:1/556:543), C. Bischof – S. Steinmann 1:0 (3:1/541:525), M. Frey – S. Schneider 1:0 (4:0/579:537), N. Weitmann-Griesinger – K. Nießner 0.1 (2:2/503:515)

