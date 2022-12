Dillingen glänzt als Ausrichter

Tischtennis: Die TVD-Abteilung ist ein toller Gastgeber – diesmal bei der bayerischenJugendmeisterschaft. Ein Finalspiel begeisterte die Zuschauer besonders.

Applaus verdiente sich neben den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern auch der Gastgeber vom TV Dillingen, der nicht zum ersten Mal mit der Ausrichtung eines großen, überregionalen Turniers „punktete“. 450 Spiele wurden bei der bayerischen Jugend-Meisterschaft der Altersklassen U19, 15 und 13 in der Mittelschulhalle ausgetragen.

Hochklassige Duelle, viel Spannung, packende Ballwechsel und große Emotionen: Als alle anderen Finals schon längst beendet waren, bescherten Theresa Faltermaier (TSV Schwabhausen) und Ukraine-Kriegsflüchtling Olha Ponko (TSG Thannhausen) den Titelkämpfen einen krönenden Abschluss. Im Einzel-Endspiel der Mädchen 19 boten sie großes Tischtennis-Kino. Faltermaier ließ sich von einem 1:3-Satzrückstand nicht beirren und machte mit 4:3 ihren Dreifach-Triumph perfekt. „Die Finals waren durchweg ziemlich gut, aber das Duell von Theresa und Olha war das vielleicht beste Spiel dieser Meisterschaften überhaupt“, fand auch Verbandstrainer Felix Malich.

Den Doppel-Titel hatte Faltermaier an der Seite von Lilli-Sara Popp (SB Versbach) gewonnen, den Mixed-Titel zusammen mit Lorenz Schäfer vom TTC Kist.

Zoe-Loreen Sommer (TSV Oberstdorf) und Jonas Rinderer (TV Ruhmannsfelden) beherrschten die AK 13 mit jeweils drei Titelgewinnen. Doppelte Meisterehren gab es für Samuel Kuhl (DJK Altdorf), Lorenz Schäfer (TTC Kist) und Emilia Schorr (Bayern München) in der AK 15 bzw. AK 19. Penholder-Ass Akito Itagaki (Effeltrich) ist der neue bayerische Einzel-Meister der AK 19.

Nur eine Teilnehmerin aus dem Kreis Dillingen

Aus Dillinger Sicht gab es ein lachendes und ein weinendes Auge: Elias Schuster musste ihre Teilnahme krankheitsbedingt absagen, Nachrückerin und Teamkollegin Rebecca Kreuzer erreichte als einzige regionale Starterin keine vordere Platzierung, sammelte dafür aber reichlich Erfahrung.

Rebecca Kreuzer ging für den gastgebenden TV Dillingen an die Platte. Foto: Karl Aumiller

Aufgrund der benötigten „Man-Power“ bei der Ausrichtung war der Ligabetrieb für die Dillinger TT-Abteilung diesmal überschaubar. Unter der Woche siegten bereits die Herren III beim Mitaufsteiger Firnhaberau Augsburg mit 9:5. Durch den Nichtantritt der TSG Hochzoll II hegt man vor dem Vorrunden-Abschluss am Samstag beim TSV Königsbrunn II jetzt sogar Aufstiegsambitionen. Ebenfalls durch das Nichtantreten des TSV Wemding II verbucht die „Siebte“ die ersten Saisonpunkte samt Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Während die Damen I den Negativtrend (7:3 beim TV Prittriching) stoppen konnte, mussten sich die Herren II (6:9 gegen TV Boos II), die Herren IV (6:9 beim SV Holzheim) und die Herren VI (5:9 gegen TTC Auchsesheim) geschlagen geben. Punkten konnte hingegen die Herren XI beim VfL Zusamaltheim (8:8) und die Jungen VII mit 10:0 in Kaisheim.