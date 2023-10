Buttenwiesen hat sich den Zweitliga-Erhalt gesichert

Turnen: Der TSV Buttenwiesen fegt Schlusslicht Heckengäu mit 48:11 aus dessen eigener Halle. Neben Matiev Askhab und Kerem Sener gefällt ein weiterer Neuzugang.

Mit einem deutlichen 48:11-Kantersieg (10:2 Gerätepunkte) sicherte sich der TSV Buttenwiesen beim Auswärtswettkampf gegen das Schlusslicht WTG Heckegäu vorzeitig den Erhalt der Zweiten Turn-Bundesliga. Lediglich am Sprung mussten die Biber das Gerät knapp abgeben. Mit einer geschlossenen Teamleistung ließ man den Gastgebern an allen anderen Geräten keine Chance.

Bereits am Boden zeigten die Gäste fehlerfreie Übungen und nutzten Unsicherheiten der WTG gnadenlos aus. Der wiedergenesene Daniel Kehl, die Brüder Adrian und Johannes Seifried sowie der starke Österreicher Askhab Matiev gaben keinen Punkt ab. Am Pauschenpferd ging es mit den guten TSV-Leistungen weiter. Mitko Hommel und Adrian Seifried holten die nächsten Punkte. Der Gundelfinger Jakob Scharff musste einen Fehler verkraften und gab die ersten Zähler ab. Askhab Matiev ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und legte für den TSV nach. Die Biber waren sich der Tatsache bewusst, dass ihnen die WTG an den Ringen durchaus gefährlich werden könnte. Jan Schwäke und Florian Raab holten dort jeweils ein Unentschieden. Im Anschluss wurde aber wieder gepunktet: Der türkische Neuzugang Krem Sener holte vier Zähler, Jakob Scharff dann einen weiteren. Mit dem Zwischenstand von 3:25 ging es in die Pause.

Auch nach der Pause turnt Buttenwiesen stark

In „Halbzeit zwei“ wollten die Gäste nicht nachlassen, um auch die weiteren Gerätepunkte zu holen. Diese könnten am Ende der Saison noch wichtig werden, wenn es um eine gute Platzierung geht. Am Sprung hatte die WTG einen überragenden Tag und feierte trotz niedrigerer Ausgänge den Gerätesieg. Trotz guter Leistungen von Daniel Kehl, Askhab Matiev, Johannes Seifried und Jan Schwäke ging der Sprung knapp mit 6:5 an die Gastgeber. Am Barren sah es wieder ganz anders aus. Florian Raab, Jan Schwäke, Keres Sener und Adrian Seifried zeigten allesamt hochwertige Übungen mit mindestens 12,00 Punkten Endwert. Belohnt wurde dies mit zehn Scorepunkten gegen ebenfalls Starke Heckengäuer. Am Königsgerät gelang es den Turner des TSV Buttenwiesen, wieder ohne Punktverlust zu bleiben. Neuzugang Jakob Scharff gefiel erneut und legte ebenso wie Florian Raab mit bestechender Ausführung vor. Zusammen holten sie fünf Scorepunkte. Kerem Sener steuerte mit einer sehr schwierigen Übung weitere drei dazu. Zum Abschluss des Wettkampfes holte sich Daniel Kehl ein Unentschieden. Der Endstand von 11:48 spiegelte die Überlegenheit der Gäste aus Nordschwaben wieder.

"Heimwettkampf" für den TSV Buttenwiesen

Nach einem gemeinsamen Essen mit den sympathischen Sportlern der WTG Heckengäu trat Buttenwiesen den Heimweg an. Durch diesen Sieg verabschiedet sich der TSV aus dem Abstiegskampf und kann sich nun wieder in Richtung Tabellenmitte orientieren. In den verbleibenden beiden Duellen – auswärts gegen Exquisa Oberbayern (28. Oktober in Unterhaching) und am 11. November daheim gegen den VfL Kirchheim – können sie befreit aufturnen. Festzuhalten ist auch, dass die mitgereisten TSV-Fans den Wettkampf in der Stadionsporthalle Renningen zu einem Heimwettkampf der Biber gemacht haben.