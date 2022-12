VG Gundelfingen: auch in der „falschen“ Halle daheim

Volleyball: Gundelfinger Frauen gewinnen zweimal – und müssen im Pokal gleich wieder ran.

Mit zwei Heimsiegen in der Brenzhalle und der Tabellenführung verabschieden sich die Volleyball-Frauen der VG Gundelfingen in die Winterpause. In der Kreisliga Nord schlugen sie am Samstag den FC Affing II klar in drei Sätzen (25:20, 25:13, 25:19) sowie die „Vierte“ der DJK Augsburg-Hochzoll in einer etwas engeren Partie mit 3:1 (18:25, 25:17, 25:8, 25:20). Es war dabei kein Nachteil für die VGG, aufgrund von Terminüberschneidungen mit den TVG-Handballern von der gewohnten Kreissporthalle in die Brenzhalle auszuweichen. Auch hier war die Zuschauertribüne gut gefüllt, wobei die beiden Erfolge für Hochstimmung sorgten.

Gegen den Tabellenvierten Affing dominierten die Hausherrinnen von Anfang an. Gundelfingen griff hart an, während die Gäste mit einer reaktionsstarken Feldverteidigung dagegenhielten. Im ersten Satz konnten sich die VGG-Damen erst zum Ende absetzen. Der zweite Durchgang war eine deutliche Sache, ebenso der dritte.

In der zweiten Partie überraschte der DJK-Augsburg-Hochzoll IV zu Beginn mit einer Reihe von gelungenen Blockaktionen und giftigen Aufschlägen. Das zeigte bei den favorisierten Gundelfingerinnen Wirkung. Der erste Satz war trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd nicht mehr zu retten. Gundelfingen fing sich aber in der Folge und setzte mit druckvollen Angriffsaktionen die Akzente. Es gelang der Satzausgleich. Und im dritten Satz spielte man die Gegnerinnen förmlich an die Wand. Im vierten Durchgang sicherte dann ein energischer Schlussspurt den siebten Saisonsieg im achten Spiel.

Gundelfingens Trainer ist zufrieden

VGG-Coach Jürgen Wetzstein war zufrieden: „Ein rundum gelungener Jahresabschluss, der uns erstmal an die Tabellenspitze zurückbringt.“ Gleich am heutigen Montag dürfen die Gundelfinger Damen in Pfuhl (ab 18.30 Uhr) nochmals ran. Dort geht es für sie dann um die Qualifikation zum Finalturnier um den Kreispokal. (JW)

VG Gundelfingen: B. Bay, Se. Dechant, Sa. Dechant, M. Diekmann, C. Mai, C. Mair, A. Götz, J. Steidle, J. Strobel, F. Zielinski