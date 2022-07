Sieg der Landkreisbomber zum Festauftakt in Weisingen

Beim FC Weisingen laufen seit Donnerstagabend die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Zum Auftakt gab's ein Promifußballspiel.

Die Rahmenbedingungen am Donnerstagabend waren perfekt. Zelt und Sportgelände beim FC Weisingen waren anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums bestens vorbereitet. Allmählich ließ dann auch die Hitze nach, sodass nichts gegen ein ordentliches Fußballspiel sprach. Mit Einlaufkindern aus der G- und F2-Jugend begann der Aufmarsch für das Spiel einer Weisinger Auswahl und den Landkreisbombern.

Viel Prominenz war zum Auftakt der Festtage beim FC Weisingen beim Einlagespiel zwischen einer FCW-Auswahl (graue Trikots) und den Landkreisbombern auf dem Fußballplatz zu sehen. Beide Mannschaften wurden von Einlaufkindern auf den Platz begleitet. Foto: Karl Aumiller

Nach dem obligatorischen Wimpeltausch eröffnete FCW-Präsident Johann Tesar, der selbst nicht mitspielte, mit einem Kick-off die Partie. Angeführt von Ex-Landrat Leo Schrell hatten die Landkreisbomber in einer abwechslungsreichen und meist sehr fair geführten Begegnung die erste Chance, als Armin Bäurle an Marco Kaltenstadler scheiterte, der per Fußabwehr klären konnte.

Anfangs waren die Schützen in Weisingen nicht so genau

Auf der Gegenseite ging der Schuss von Tobias Schiffelholz knapp am Tor vorbei. Das Visier beider Mannschaften war am Anfang noch sehr ungenau eingestellt, sodass die Schussversuche doch eine deutliche Streuung hatten. Kurz vor der ersten Trinkpause bediente Dr. Timo Deml dann den besser postierten Marcus Reichhardt, der wenig Mühe hatte, den letzten Weisinger auszuspielen und dann souverän zum 1:0 abzuschließen. Vor dem Seitenwechsel versuchten sich noch Ingo Feistle (knapp drüber) sowie Nikolai Schuhmair, der an Bomber-Keeper Dr. Jürgen Beck scheiterte.

Zwei Tolle Paraden eines Dillinger Mediziners

Nach der Pause hatten erneut Feistle und Schuhmair je eine Chance, aber der Ball sollte den Weg nicht ins Tor finden. Vor gut 180 Zuschauern verhinderte Dr. Beck dann die Doppelchance von Schiffelholz und Matthias Hering mit zwei tollen Paraden. Allgemein war zu bestaunen, dass beide Torhüter sich in starker Verfassung zeigten, denn auch Kaltenstadler zeigte seine Klasse, als er einen Fernschuss von Ulrich Reitenberger sehenswert noch an die Latte bugsierte. Machtlos war der Weisinger Torhüter dann drei Minuten vor dem Ende, als Wilfried Mayer einen Traumpass auf Bäurle spielte und dieser wie zu besten Zeiten einnetzte – 2:0. Auf der Gegenseite träumten die Landkreisbomber dann im eigenen Strafraum, sodass FCW-Schatzmeister Marcel Schrettle den Ehrentreffer zum 2:1 erzielen durfte. In den letzten Sekunden hätte Schuhmair sogar noch den Ausgleich markieren können – sein Schuss ging jedoch in die Wolken. Die Landkreisbomber konnten so nach der Niederlage in Höchstädt ihren ersten Saisonsieg einfahren.

85 Bilder Landkreisbomber beginnen die Festtage Foto: Karl Aumiller

Nach dem Spiel begann dann der offizielle Teil im Zelt mit dem Abend der Vereine und Betriebe. Gut und gerne 550 Gäste folgten dem Aufruf und lauschten den Grußworten von FCW-Vorstand Johann Tesar, Festausschussvorsitzendem Thomas Baumann, Bürgermeister Simon Peter, Landrat a. D. Leo Schrell sowie Thomas Wagner, der die Wirtschaftsvereinigung Aschberg vertrat. Neben der musikalischen Ummalung durch die Musikkapelle Glött fanden auch diverse Spaßwettbewerbe statt. Die Einnahmen aus Kuhmelken, Tischtennisbällen pusten sowie einer Luftballonplatzchallenge werden einem charitativen Zweck zur Verfügung gestellt. Bis spät in die Nacht blieben viele Gäste bei immer angenehmeren Temperaturen, so dass der erste Festabend ein voller Erfolg wurde.

Landkreisbomber: Dr. Jürgen Beck, Leo Schrell, Wilfried Mayer, Karlheinz Stark, Stefan Taglang, Marcus Reichhardt, Ulrich Reitenberger, Franz Klauser, Stefan Schneider, Anton Schnelle, Ingo Feistle, Matthias Pausewang, Jürgen Kopriva, Peter Herzog, Dr. Timo Deml, Matthias Kandziora sowie Armin Bäurle.

FCW-Auswahl: Marco Kaltenstadler, Mirco Pietsch, Anton Kleber, Stefan Krist, Dominik Myrczik, Nikolai Schuhmair, Julian Wiedemann, Tobias Schiffelholz, Mario Opitz, Jakob Hartmann, Julian Demharter, Johann Tesar, Thomas Baumann, Christian Reß, Matthias Hering, Benno Brenner, Florian Christa, Werner Sprengart, Peter Wagner, Norbert Sommer, Andreas Paul sowie Spielertrainer Harald Miller.