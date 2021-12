Die nächste Absage kommt von den Faschingsfreunden aus Steinheim

Erst die Laudonia, dann die Schlossfinken und die Finndonia. Jetzt die Faschingsfreunde aus Steinheim. Aber es gibt noch Gesellschaften, die nicht absagen wollen.

Die E-Mail, die Anton Stadtrecher am Montagmorgen verschickt, beginnt mit einem großen Wort in Fettschrift. "Eilmeldung", schreibt er. Und weiter: "Der Vorstand der Faschingsfreunde Steinheim gibt nun auch seine Entscheidung über die geplante Faschingssaison 21/22 bekannt."

Steinheimer sehen mit der Faschingsabsage eine moralische Verpflichtung

Stadtrecher erklärt, dass mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen und den rechtlichen Vorgaben sich der Vereine entschieden habe, alle öffentlichen Veranstaltungen der kommenden Faschingssaison 2021/22 abzusagen.

12 Bilder Gestatten, die Prinzenpaare der Faschingsvereine aus dem Kreis Dillingen



"Moralisch ist das für uns einfach nicht zu vereinbaren, volle Intensivstationen, schwer erkrankte Mitmenschen und wir machen Party. Wir haben auch eine Fürsorgepflicht gegenüber der Jugend und Kindern die noch nicht geimpft werden können", so Stadtrecher.

2G plus oder klare Ansage von der bayerischen Regierung abwarten?

Mit großem Bedauern und nach langen Hoffen und Bangen stehe Solidarität und Vorsicht an erster Stelle und somit sei die Entscheidung für die Steinheimer klar gewesen. Stadtrecher: "Wir hoffen sehr, dass wir in der nächsten Faschingssaison 2022/2023 mit unseren Gästen wieder voll durchstarten können."

Noch nicht abgesagt haben offiziell unter anderem die Gundelfinger Glinken oder die Hallo Wach aus Donaualtheim. Man wolle, so heißt es aus internen Kreisen, abwarten, was offiziell seitens der bayerischen Regierung geregelt werde. Mit 2Gplus in den bisherigen Vorbereitungen und Trainings habe gut funktioniert. (pm, sb-)

