Neue Hausärztin lindert Ärzte-Problem in Syrgenstein

Plus Nach dem Tod einer Medizinerin gab es noch ein Hausarzt für 6800 Menschen im Bachtal. Ab April beginnt nun eine neue Hausärztin. Doch das löst nicht alle Probleme..

Von Susanne Klöpfer

An der Grippe erkrankt, dringend einzunehmende Medikamente oder akute Beschwerden – aber kein Hausarzt oder keine Hausärztin, die helfen können. So ging es in den vergangenen Monaten einigen Patienten und Patientinnen im Landkreis Dillingen. Denn: Für die rund 6800 Bürgerinnen und Bürger in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein gab es nur noch einen einzigen Hausarzt.

