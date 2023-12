Syrgensteiner Musikverein Frisch-Voran veröffentlicht Album

Plus Von "Kaiserin Sisi" bis "Syrgensteiner Mädel": Für die 25 Musikerinnen und Musiker waren die Aufnahmen im Tonstudio für ihre CD "Ehrensache" aufregend.

Der Syrgensteiner Musikverein Frisch-Voran schreibt Geschichte. Besonders stolz sind darauf der Vorsitzende Fabian Tiefenbacher und sein Stellvertreter Andreas Hirschbolz. Der 29-Jährige und der 35-Jährige haben zusammen mit den Musikerinnen und Musikern zwölf Songs für ihr erste CD professionell in einem Tonstudio aufgenommen. Anlass ist das 100. Jubiläum der Musikkapelle, das eigentlich schon 2020 stattfand – und nun wegen der Pandemie aber nochmals verspätet mit den Aufnahmen gefeiert wird.

Die zwölf Lieder sind eine Mischung aus dem Repertoire der Musizierenden und vom Dirigenten komponierten Liedern. Mit dabei ist mit "Moon River" auch ein besonderes Solo vom Ehrendirigenten Dietmar Lanziger. Mehrere Jahrzehnte war er Dirigent und spielt immer noch. "Das gehört auf einer CD verewigt", findet Tiefenbacher, der seit über 20 Jahren Tenorhorn spielt. Auf dem Album sind auch Eigenkompositionen des aktuellen Dirigenten Lukas Bruckmeyer zu hören. Darunter "Syrgensteiner Mädel" oder "Ehrensache", wie das Album auch heißt, das allen Ehrenmitgliedern gewidmet ist und unter anderem für das Jubiläum geschrieben wurde. Aber auch Klassiker der Musikkapelle, wie "Grüß Gott ihr Freunde", der Marsch "Kaiserin Sisi" oder die Polka "Daheim in Böhmen" sind dabei. Finanziell ermöglicht wurde das Projekt durch eine Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung, ein Programm, das mit Geldern aus Bund und Land Projekte wie dieses unterstützt.