Der positiven folgt eine böse Überraschung für Dillingen

Tischtennis: 6:4 und 3:7 beim „Niederbayern-Tag“ des Verbandsoberligisten TV Dillingen.

Deutlich ersatzgeschwächt liefen die Tischtennis-Verbandsoberligisten des TV Dillingen am Samstag zum Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TTC Fortuna Passau II auf – und siegten 6:4. Nach kurzer Pause stand in der Kneipp-Halle schon das zweite Heimspiel des Tages an: Das Kellerduell mit dem TSV Deggendorf ging 3:7 verloren.

Zum Glück der Dillinger hatten auch die Passauer zwei Ersatzspieler im Team. Ulrich Foag und Rayan Vardinejad gewannen ihr Doppel, während Dariusz Bara an der Seite von Dominik Keller unterlag. Foag und Vardinejad mussten sich in den ersten Einzeln geschlagen geben. Besonders bitter wog hier die Niederlage von Foag, der eine 2:0-Satzführung verspielte. Keller und Bara konnten sofort ausgleichen, ehe die Gäste erneut in Führung gingen. Vardinejad, Keller und erneut Bara sorgten jedoch noch für einen überraschenden Dillinger 6:4-Erfolg.

Dillingen verliert das Kellerduell

In der zweiten Partie kam es zum Abstiegskracher gegen den Tabellennachbarn Deggendorf. Mit breiter Brust und nun auch mit Benedikt Hirner wollte der TVD direkt nachlegen. Das Duo Hirner/Vardinejad sorgte für die erste Führung. Die Gäste zogen dann jedoch auf 1:3 weg. Vardinejad konnte den negativen Trend erst mal stoppen und verkürzte. Während Hirner gewann, brachte Keller eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel. Etwas überraschend sahen dann Foag, Keller und Vardinejad in den weiteren Partien kein Land mehr und gaben sich jeweils deutlich geschlagen – Endstand: 3:7.