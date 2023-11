Betrunkener Autofahrer streift in Unterbissingen Transporter

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9000 Euro, außerdem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Unfallverursachers.

Im Bissinger Ortsteil Unterbissingen ist am Donnerstag ein schadenträchtiger Verkehrsunfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Zusammenstoß von einem 44-jährigen Autofahrer verursacht. Er war gegen 19 Uhr auf der Hauptverkehrsstraße aus Richtung Bissingen unterwegs. Als er an zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbeifuhr, kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Transporter. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 9000 Euro. Nachdem die Beamten bei dem 44-Jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt hatten, ordneten sie gegen ihn eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. (AZ)