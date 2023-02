So war die Stimmung beim Unterglauheimer Faschingsumzug

Der Unterglauheimer Faschingsumzug feiert sein Comeback. Die Corona-Pause konnte die Feierlaune nicht verderben.

Der Unterglauheimer Gaudiwurm hat nach zweijähriger Ruhepause ein buntes Comeback erlebt. Auch, wenn die großen Wagen oder die großen Faschingsgesellschaften bei diesem Zug durch die Hauptstraße des Dorfes und zurück nicht dabei waren: Die Närrinnen und Narren des Blindheimer Ortsteils konnten sich und ihr Publikum am Straßenrand selbst sehr gut unterhalten. Da in diesem Jahr der ehemalige Bürgermeister von Tapfheim, Karl Malz, als führender Musikus des Unterglauheimer Gaudiwurms aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen musste, kam halt die Musik aus der Konserve, wie schon der erste Wagen an der Spitze des Umzugs verkündete.

Keine Wagen, dafür super Stimmung in Unterglauheim

26 Bilder Ein bunter Faschingsumzug schlängelt sich durch Unterglauheim Foto: Horst von Weitershausen

Doch das machte der Stimmung im Gaudiwurm und am Straßenrand nichts aus. Die bunte Schar der Närrinnen und Narren nahm schnell von ihrem Publikum Besitz, das sich bereits im Vorfeld mit diversen Süßigkeiten und Hochprozentigem eingedeckt hatte. Darüber hinaus spielte Petrus auch noch mit und setzte den Faschingsumzug mit azurblauem Himmel ins rechte Licht.

Die Umzugsaktiven waren einmal mehr höchst fantasievoll und machten auf die letzte Bachmuschel im Nebelbach aufmerksam, die Tennisjugend hoffte auf mehr gelbe Bälle als im letzten Jahr und elegante Tänzerinnen riefen den Rhythmus der 1980er-Jahre ins Gedächtnis. Den Abschluss des Zuges bildete das bunte Bräseles-Gefieder, die lautstark einstimmten "Wir sind wieder hier", denn Corona konnte sie zwei Jahre einsperren, aber nicht die Feierlaune nehmen - pick, pick, pick.