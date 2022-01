Landkreis Dillingen

11:45 Uhr

Corona: Das müssen Sie zu PCR-Tests im Landkreis Dillingen wissen

In einem Labor in Hannover werden positive PCR-Tests sequenziert: Es wird nach Corona-Varianten gesucht.

Plus Was kostet ein PCR-Test überhaupt? Und wann muss man ihn machen und wann nicht? Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin Gesundheitsamt Dillingen, klärt alle Fragen.

Von Simone Bronnhuber

Vor dem Kinobesuch oder vor dem Besuch im Seniorenheim: Schnelltests sind mittlerweile Normalität geworden. Wer sicher sein will, der lässt sich regelmäßig testen. Möglichkeiten und Angebote gibt es im Landkreis Dillingen genug. Mittlerweile werden auch an vielen Stellen PCR-Tests angeboten. Aber für wenn ist wann ein PCR-Test eigentlich verpflichtend?



Uta-Maria Kastner : Ein PCR- est ist auf Anordnung des Gesundheitsamtes immer verpflichtend zum Beispiel nach Meldung eines positiven Schnelltests oder dann, wenn die Allgemeinverfügung Isolation beispielsweise am Ende der Quarantänezeit einen PCR-Test vorschreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen