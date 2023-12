Wertingen

Anne Ruhnke geht nach 45 Jahren bei Schüco in Wertingen in Rente

Anne Ruhnke aus Zusamaltheim geht nach 45 Jahren bei Schüco in Rente. Sie gehörte zur Besetzung, die seit der Gründung der Niederlassung in Wertingen dabei war.

Die Zusamaltheimerin arbeitete bei der Firma Schüco, seit diese sich in Wertingen niedergelassen hat. Sie hat das Unternehmen im Wandel erlebt.

Den modernen Schauraum mit den hohen Decken und Fenstern, durch die das Licht hineinflutet, gab es noch nicht, als Anne Ruhnke am 1. Juli 1978 bei dem Unternehmen Schüco in Wertingen anfing. Nun sitzt die Zusamaltheimerin hier auf einem anthrazitfarbenen Stuhl und erzählt aus 45 Jahren, die sie als Datentypistin bei dem Systemanbieter unter anderem für Fenster, Türen und Fassaden verbrachte. Am vergangenen Freitag war ihr letzter Tag. Jetzt beginnt für die 62-Jährige mit der Rente ein neuer Lebensabschnitt.

Anne Ruhnke ist die letzte aus dem Personalstamm, der mit der Gründung der Niederlassung in Wertingen eingestellt wurde, die in den Ruhestand geht. Sie war also von Beginn an dabei und hat das Unternehmen im Wandel miterlebt. Hat beobachten können, wie der Standort Wertingen von etwa 35 Arbeitskräften auf über 200 heute angewachsen ist. Und zugesehen, wie alles digitaler und elektronischer wurde. "Am Anfang hatten wir keine PCs, keine E-Mails und Headsets", erinnert sich Anne Ruhnke. Anträge gingen telefonisch oder postalisch ein und mussten manuell erfasst werden. Eine ganz andere Welt als heute.

