Wertingen

vor 49 Min.

Wer ist ein Fall für die Akutgeriatrie in Wertingen?

Ein Teil der behandelnden Ärztinnen und Ärzte in der Station 1, in der auch die Abteilung Akutgeriatrie im Wertinger Krankenhaus untergebracht ist.

Plus Wer als Patient in der Station 1 in der Klinik in Wertingen aufgenommen wird, ist klar vorgegeben. Zumindest gibt es einen Leitfaden für die behandelnden Ärzte.

Von Ulrike Hauke

Die Station 1 im Wertinger Krankenhaus ist nicht irgendeine Station. Seit vielen Wochen ist sie in aller Munde. Dort befindet sich die neu eingerichtete Abteilung Akutgeriatrie, die von Dr. Martina Brielmaier, Fachärztin für Innere Medizin mit den Qualifikationen Rheumatologie und Geriatrie, geleitet wird. Grundsätzlich ist sie davon überzeugt, „dass unsere Abteilung das Zeug hätte, für das Wertinger Krankenhaus eine wesentliche Stütze zu sein.“ Es gibt aber einen Haken.

Anders formuliert: Brielmaier wünscht sich, "mehr Mitarbeiter zu bekommen, dann könnten auch mehr Betten belegt werden, der Bedarf wäre auf jeden Fall da.“

