Blühflächen in Wittislingen zeigen, wie Insektenschutz richtig geht

Wie kann man Insekten helfen? Zwei Biologen testen Blühmischungen und zeigen, was diese können - und was nicht. Denn nicht alle handelsüblichen Päckchen sind wirksam.

Einen schönen Garten mit vielen Blumen der nicht nur toll aussieht, sondern auch Bienen und Schmetterlingen hilft - das ist es, was viele Gartenbesitzer möchten, wenn sie im Gartencenter nach einer Insekten-Saatgutmischung suchen. Bunte Packungen versprechen ein reichhaltiges Nektarangebot und eine lange Blütezeit. Doch wer genauer hinsieht, merkt: Da stimmt etwas nicht: „Bereits auf den Bildern der Blühmischungs-Packungen sieht man etliche exotische Pflanzen, die in einem naturnahen Garten nichts verloren haben“, sagt der Biologe Dr. Mirko Wölfling.

Er und seine Frau, Dr. Britta Uhl, haben in Kooperation mit der Gemeinde Wittislingen eine Teststrecke für Insektenblühmischungen angelegt und die Saatmischungen ganz genau unter die Lupe genommen. Erst wurden die Verpackungen begutachtet, dann die in der Packung enthaltenen Samen ausgezählt und bestimmt. Zu guter Letzt wurden die Mischungen nach Herstelleranweisung im Gemeindegebiet ausgebracht, um zu sehen, welche Insekten wirklich über die Sommermonate hinweg auf den Blühflächen zu beobachten sind.

„Das Ergebnis ist ernüchternd“, fasst Wölfling das Projekt zusammen, das über das Regionalbudget gefördert wurde. Bei den Packungen finden sich die exotischen Pflanzen wie etwa Schmuckkörbchen und Kalifornischer Mohn (beide ursprünglich aus Amerika) nicht nur auf der Packung, sondern logischerweise auch darin. „Außerdem findet man auf vielen Packungen exotische Schmetterlinge, welche man selbst mit der besten Blühmischung nie im heimischen Garten fliegen sehen wird“, fügt Wölfling hinzu. Das alles wäre noch nicht so tragisch, wenn das, was verpackt ist, seinen Zweck erfüllen würde. Doch auch hier sehen die beiden Biologen bei einigen Herstellern Verbesserungsbedarf.

Viele Mischungen sind nicht an die Bedürfnisse der Insekten angepasst

Beispiel gefällig? Die Luzerne-Blattschneiderbiene (Megachile rotundata) beim Blütenbesuch. Den Namen verdankt die Art ihrem Verhalten: Sie beißt kleine Blattstücke ab und polstert damit ihre Bruthöhlen. Foto: Dr. Britta Uhl

Exotische Blumen sehen zwar schön aus, doch können viele Wildbienen nichts mit ihnen anfangen. Gerade spezialisierte Bienen sammeln nur von bestimmten heimischen Pflanzen Pollen und Nektar. Fehlen diese Pflanzen in der Mischung, so bleiben die Bienen hungrig. Oft fehlen Hahnenfußgewächse, Knautien und Lippenblütler. Wildbienen, wie die seltene und gefährdete Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana), die von den Biologen am Ortsrand nachgewiesen wurde, gehen daher bei den handelsüblichen Blühmischungen leer aus. Bienen, die Korbblütler mögen, haben hingegen Glück, denn davon sind meist genügend enthalten. Vor allem Kornblumen werden von vielen Arten genutzt, so die vorläufigen Ergebnisse der Wittislinger Studie. In einer Bienen-Mischung war auch der Strahlen-Breitsame (Orlaya grandifolia) enthalten. Dieser selten gewordene Doldenblütler wird von vielen Wildbienen geschätzt und war auch während der Testphase eine der am meisten besuchten Pflanzen. Der aus Nordamerika stammende Bienenfreund war zwar auch in vielen Mischungen enthalten, wurde aber von vergleichsweise wenig Arten besucht – der Exote wird vor allem von der wenig wählerischen Honigbiene und einigen Hummelarten genutzt.

Und wie sieht es mit Schmetterlingsmischungen aus? „Leider noch schlechter als bei Bienenmischungen“, sagt Wölfling, Experte für Schmetterlinge und Leiter von Bio-advice, einem Beratungsunternehmen für Biodiversität. Viele Schmetterlingsmischungen sind artenarm und wenig an die Bedürfnisse der Falter angepasst. Tagfalter saugen gerne an Skabiosen, Flockenblumen und Disteln, während Nachtfalter etwa Lichtnelken und Leimkraut als Nektarquelle bevorzugen, erklärt er. All diese Pflanzen sucht man in den Mischungen oft vergeblich.

Wie Artenvielfalt im Garten funktionieren kann

Dr. Mirko Wölfling und Dr. Britta Uhl haben das Projekt in Wittislingen ins Leben gerufen. Foto: Christine Uhl

Wenn man Falter fördern möchte, müssen auch Futterpflanzen für die Raupen angeboten werden. Denn nur dort, wo Raupen sich entwickeln können, fliegen später auch Falter. Eine gute Schmetterlingsmischung sollte Kleesamen z.B. für verschiedene Bläulinge, Brennnesseln für Edelfalter und Veilchen für Perlmuttfalter enthalten. „Viele Schmetterlinge entwickeln sich außerdem als Raupe in hohem Gras. Dabei ist Gras nicht gleich Gras – benötigt werden Arten auf magerem Boden, wie der Schafschwingel, wolliges Honiggras oder Straußgras“, erklärt die Biologin Uhl, die für die Uni Frankfurt arbeitet: „Man muss dafür sorgen, dass man wilde Ecken mit hohem Gras im Garten erhält." Optimal sei es, wenn der Garten nur ein- bis zweimal im Jahr, und nie alles auf einmal gemäht wird. Die richtige Umgebung ist oft wichtiger als die auf kleiner Fläche angesäte Blühmischung. Eine einzelne Brennnessel in der Mischung bringt leider gar nichts – auch die Standortbedingungen müssen passen. Daher ist der wichtigste Rat der beiden Biologen: Wildnis zulassen und den Garten naturnah gestalten.

Also sind alle Blühmischungen schlecht? „Ganz so negativ würde ich das nicht formulieren“, sagt Wölfling. Auch wenn man einiges bei der Zusammensetzung verbessern kann, jede Blühmischung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem gibt es nicht nur die Blühmischungen im Einzelhandel, sondern auch solche von Spezialfirmen. Im September wollen die Biologen die Ergebnisse der Studie bei einer Führung vorstellen. Der Termin wird bald über die Gemeinde bekannt gegeben. (AZ)