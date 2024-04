Wittislingen

12:00 Uhr

Der Friedhof in Wittislingen wird umgestaltet

Plus Zu wenig Platz für Urnen, zu wenig Barrierefreiheit: Der Friedhof in Wittislingen soll umgestaltet werden. Außerdem erhöht die Gemeinde die Gebühren für die Kinderbetreuung.

Von Horst von Weitershausen

Der Wittislinger Friedhof soll sich in den kommenden Jahren verändern. Am Dienstag hat der Gemeinderat den ersten Schritt in Richtung Umgestaltung gemacht, indem die Planungsarbeiten vergeben wurden. Die Umgestaltung steht laut Bürgermeister Thomas Reicherzer aus mehreren Gründen an: Zum einen brauche man mehr Platz für Urnengräber, andererseits gebe es Lücken im Grabfeld. Im Zuge der Neugestaltung hofft man zudem auf weniger Pflegeaufwand. Und der Friedhof soll barrierefreier werden. Die aktuellen Schotterwege stellten vor allem Menschen mit Rollator oder Rollstuhl vor Herausforderungen. Wie viel die Umgestaltung kosten wird, steht bisher nicht fest.

Ein weiteres Thema waren die Gebühren für die Kinderbetreuung. Demnach werden Familien ab September mehr für Kindergarten und Kinderkrippe zahlen müssen. Die neuen Gebühren waren bereits in einer vorherigen Gemeinderatssitzung besprochen worden. Zwischenzeitlich wurde auch der Elternbeirat einbezogen, der dem Vorhaben zustimmte. Zwei Beispiele: Für ein Kindergartenkind ab 3 Jahren, das 5 bis 6 Stunden betreut wird, werden ab September also 145 Euro fällig, vorher waren es 125. Ein Krippenkind, das 4 bis 5 Stunden betreut wird, kostet 160 statt bisher 152 Euro. Von den Beträgen für den Kindergarten werden 100 Euro abgezogen, die vom Staat übernommen werden. Den Rest zahlen die Eltern. Zusätzlich beschloss der Gemeinderat einen Geschwisterrabatt. Ab dem zweiten Kind zahlt man dann 10 Euro weniger. Grund für die Erhöhung ist das massive Defizit, das die Gemeinde derzeit mit der Betreuung einfährt.

