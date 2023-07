Die Wittislinger Mittelschule verabschiedet einen überaus erfolgreichen Jahrgang

90 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Wittislinger Mittelschule schafften den Abschluss. Warum sie die vergangenen Jahre vermissen werden.

Unter dem Motto "Die Bindungen bleiben" begingen die Abschlussschüler aus Wittislingen ihren Gottesdienst und blickten dabei auf gemeinsame Erlebnisse zurück, die das gegenseitige Verständnis im Sinne des Pfingstwunders erfordert und vertieft hatten. Nachdem die Schulband mit dem Medley „The Final Tiger“ schwungvoll in die Entlassfeier gestartet war, zog Schulleiterin Ingrid Wais Bilanz. „Ihr habt euch im schulischen Alltag für andere eingesetzt und im Ehrenamt Kompetenzen und Werte erworben, die euch auch im Beruf und den weiterführenden Schulen von Nutzen sein werden.“

Die Wittislinger Schüler schätzen ihre Mittelschule sehr

An das Schulleben der zurückliegenden drei Jahre erinnerte eine Diashow, die von den Schülerinnen Angelina Schuhmann, Viktoria Olah und Dania Brim Alyas zusammengestellt worden war. Bürgermeister Thomas Reicherzer und Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Thomas Baumann bezeichneten in ihren Grußworten den Abschluss als Zwischenstation auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft und sprachen dafür die besten Wünsche aus. Sodann ließ die 9. Klasse das Publikum in eindrucksvollen Bildern an der Stimmung und den zahlreichen Programmpunkten während der Abschlussfahrt nach Hamburg teilhaben. Ob das Musical „König der Löwen“ oder ein spontanes Volleyballmatch am Elbstrand – manch einer vermochte seine Emotionen nicht zu verbergen. Dem folgte eine sehr bewegende Rede von Schülersprecherin Angelina Schuhmann sowie Klassensprecher Tobias Resselberger und Finn Zahorka, die den persönlichen und wertschätzenden Umgang an der Schule in wohlformulierte Worte verpackt hatten.

Der Titel „Simply the Best“ leitete zur Ansprache von Klassenleiter Günter Hirschmann über, der zunächst von einer Quali-Quote von 90 Prozent und der besten Mittelschülerin des Landkreises zu berichten wusste. Ein besonderer Fokus lag jedoch auf der enormen Verantwortungsfreude seiner Klasse, die sich in vielfältiger Art und Weise für Grund- und Mittelschule engagiert hatten. Jeder der vielen, gemeinsam durchlebten Momente legte das Fundament, um pädagogisch wirksam werden zu können. Dann durften die Gäste bei einem amüsanten „Wer wird Millionär?“ mitraten, ehe die drei Schulbesten von Rektorin Ingrid Wais und Konrektor Roland Lenz geehrt wurden: Sandira Jasim Gundor, Hannes Gayer und Anna Lengler. Im Namen des Elternbeirates lobte und bedankte sich Melanie Gulde. Den Einsatz und Erfolg der drei Jahrgangsbesten belohnte der Elternbeirat mit einem Geldpreis. Nun war es „Time to say Goodbye“ und Verbindungslehrerin Silke Mayer widmete den Abschlussschülern diesen persönlichen musikalischen Wunsch. Ein Team von Siebtklässlern versorgte die Gäste danach mit Getränken und leckeren Häppchen, die die Absolventen unter der Leitung von Viktoria Olah am Morgen selbst zubereitet hatten. Viele der Schüler formulierten ihre Verbundenheit mit der Schule so: „Für eine M10 wären wir auch noch ein Jährchen hiergeblieben.“