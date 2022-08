Wittislingen

vor 34 Min.

Er verleiht in Wittislingen besonderen Autos aus den USA neues Leben

Felix Maier hat in Wittislingen eine Werkstatt für US-Autos eingerichtet. Er selbst fährt einen grünen Dodge Super Bee von 1971.

Plus Von Ford Mustang bis Dodge Charger: In einer Werkstatt in Wittislingen wird US-Oldtimern neues Leben eingehaucht. Felix Maier verwirklicht sich damit einen Traum.

Von Jonathan Mayer

Schon aus der Ferne sticht das rot-weiß-blaue Sternenbanner ins Auge. Die Werkstatt daneben versprüht den Flair der US-amerikanischen Auto-Szene: Auf dem Vorplatz warten ein Dodge Challenger und der Ford Thunderbird von 1973 auf ihre Erneuerungskur, drinnen stehen zwei Dodge Super Bee von 1971, ein Lil Red Express-Pickup aus 1978 mit enormem Seltenheitswert und zwei Pontiac Firebird von 1967. Kurzum: echte US-amerikanische Legenden. Und mittendrin - in seiner neuen Werkstatt in Wittislingen - steht Felix Maier.

