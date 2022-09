Wittislingen

vor 33 Min.

Klima-Serie: Wie Freiwillige in Wittislingen eine Rettungsinsel schaffen

Tümpel im Wittislinger Ried wie dieser sollten als Wasserspeicher dienen. Doch in den vergangenen Monaten hat es viel zu wenig geregnet.

Plus Moore wie das Wittislinger Ried können viel zum Klimaschutz beitragen. Aber auch seltene Tiere und Pflanzen fühlen sich dort wohl. Ein Besuch im "kleinen Paradies".

Von Jonathan Mayer

Mittendrin im Wittislinger Ried spürt man die Magie dieses Ortes erst richtig. Wenn der Lärm der Straße nach Mödingen zur Erinnerung in der Ferne wird, verschluckt vom Geäst der Büsche und Sträucher, offenbart die Natur ihre ganze Vielfalt, von den Schwalben in der Luft bis zu unscheinbaren Erdkröten und tausenden Zikaden am Boden. Harald Böck nennt es ein "kleines Paradies". Denn drinnen im Naturschutzgebiet gibt es viele Tiere und Pflanzen, die man draußen wenn überhaupt selten zu Gesicht bekommt. Das Wittislinger Ried ist ihre Rettungsinsel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen