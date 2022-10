Wie Jugendliche auf Wittislingen blicken

Der Kreisjugendring wollte wissen, was Jugendlichen in Wittislingen gefällt - und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Das sind die prägnantesten Ergebnisse.

Was ist den Jugendlichen in Wittislingen wichtig? Was fehlt ihnen an ihrem Wohnort? Und welche Pläne haben sie für die Zukunft? Der Kreisjugendring hat sich diese Fragen gestellt - nicht nur für die Marktgemeinde, sondern für den ganzen Landkreis. Herausgekommen ist eine Umfrage unter rund 1000 Jugendlichen. Die Ergebnisse für Wittislingen präsentierte kürzlich der Geschäftsführer des Kreisjugendrings, Boris Schenk, im Gemeinderat. Und er begann mit einer dringenden Mahnung.

"Wir können keinen einzigen Jugendlichen verlieren, der in unserer Gemeinde ist", sagt Schenk, der selbst in Wittislingen lebt, die Aussage gilt allerdings für alle Gemeinden. Der demografische Wandel gehe in eine klare Richtung. In Wittislingen sehen die Prognosen so aus: Bis 2033 wächst die Zahl der unter 18-Jährigen von 410 auf 460. Doch die Zahl der Erwerbstätigen sinkt rapide, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht. Es wird also weniger Menschen geben, die einem Beruf nachgehen - und damit weniger, die Steuern zahlen, das Vereinsleben pflegen oder andere Aufgaben übernehmen. Schenk vergleicht Gemeinden mit einer Party: Sind die Getränke schlecht und die Musik nicht passend, gehen junge Menschen eben auf eine andere Party.

Jugendbefragung: Was gut läuft in Wittislingen - und was eher nicht

In Wittislingen hat der Kreisjugendring 32 Jugendliche befragt. Der Großteil war zwischen zwölf und 16 Jahren, nur wenige älter als 18. Auffällig dabei: 41 Prozent der Befragten geben an, sich in ihrer Heimat verwurzelt zu fühlen und ihr ganzes Leben dort verbringen zu wollen. 44 Prozent fühlen sich verwurzelt, können sich aber auch vorstellen, wegzuziehen. Ein sehr positives Ergebnis, wie Schenk erklärt. Woran das liegt? Besonders wichtig sind den Jugendlichen in Wittislingen laut der Befragung die Vereine (79 Prozent) und die Freizeitmöglichkeiten (65 Prozent). Beides wird als gut bewertet. 95 Prozent der Befragten sind Mitglied in einem Verein.

Nachholbedarf sehen die Jugendlichen in ihrer Gemeinde allerdings auch. Unter anderem geben sie an, dass es an Räumen und Orten fehlt, in und an denen sie sich treffen können. 52 Prozent wünschen sich hier Verbesserungen. Landkreisweit lag der Wert bei 34. Und auch beim Jahrhundertthema Natur- und Umweltschutz sollte nach Meinung junger Menschen mehr direkt vor Ort getan werden. 39 Prozent waren der Meinung. Auf Platz 3 der Verbesserungswünsche: Veranstaltungen wie etwa Partys. 26 Prozent wünschen sich hier Verbesserungen.

Ein wichtiges Thema ist laut Schenk Über 70 Prozent sind mit der Anbindung unzufrieden. Gerade junge Menschen sind ihm zufolge aber abhängig vom ÖPNV. Das Neun-Euro-Ticket habe da viel genutzt. Seine Erfahrung: Junge Menschen fahren mit dem Ticket in größere Städte wie Ulm oder Augsburg, wollen aber in Wittislingen (oder auch allgemein im Landkreis) leben.