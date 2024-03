Reitunfall im Bachtal: Frau verletzt sich

Eine Frau hat sich nach einem Pferdesturz bei Zöschingen schwer verletzt.

Zu einem Reitunfall ist es am Montagabend in Zöschingen gekommen. Gegen 19.40 Uhr ritt eine 55-Jährige in einer Reiterhalle auf ihrem Pferd. Aus bisher nicht bekannter Ursache stieg das Pferd, woraufhin sich die Reiterin nicht halten konnte.

Sie fällt vom Pferd

Sie fiel vom Pferd und zog sich leichte Verletzungen im Hüftbereich zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. (AZ)