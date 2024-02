TV-Hundetherapeut José Arces als Gastdozent in Zöschingen

In Zöschingen unterrichtete am Wochenende ein Hundetrainer, der eigentlich aus dem Fernsehen bekannt ist und von Mallorca stammt.

In der Zöschinger Hundeschule Fit und Fun unterrichtete am Wochenende ein besonderer Dozent: Der Mensch-Hund-Therapeut José Arce von Mallorca. Der hat laut Hundetrainerin Monika Bojasch eine spezielle Methode entwickelt, um der Mensch–Hund–Beziehung durch eine spezielle Struktur Sicherheit zu geben und Probleme zu überwinden. Am Anfang ging es in Zöschingen um die Frage, was Freiheit für Hunde bedeutet. TV-Hundetrainer Arce sagte dazu: "Ein Hund fühlt sich frei, wenn er weiß, dass er sich auf seinen Menschen verlassen kann." Anhand der Evolution vom Wolf zum Haushund hat er erklärt, wie der Mensch mithilfe des Hundes sesshaft geworden ist und welche Rolle dieser im Alltag spielte. Die Leine etwa, die bis heute genutzt wird, sei eine Verbindung von Mensch zu Hund. Der Vierbeiner solle sich an dieser Leine sicher fühlen, sonst könne es zu Problemen kommen.



Der erste Seminartag endete mit einem gemeinsamen Spaziergang in und um Zöschingen, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelerntes direkt anwenden konnten. Der zweite Seminartag startete mit einem weiteren Spaziergang. Die Tiere seien dabei laut Trainerin Bojasch "erstaunlich entspannt" gewesen. (AZ)