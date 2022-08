Bauzaun fällt in Zusamaltheim auf geparktes Auto

Ein Malheur ist am Mittwoch in Zusamaltheim passiert. Dort fiel ein Bauzaun auf ein geparktes Auto.

Ein Missgeschick ist einem Lkw-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr in Zusamaltheim passiert. Der Mann touchierte beim Rangieren mit dem Lastwagen einen Bauzaun an einer Baustelle Im alten Ried.

Der Schaden am Auto liegt bei etwa 4000 Euro

Durch den Aufprall geriet der Zaun ins Kippen und fiel auf einen geparkten Audi. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 4000 Euro. (AZ)