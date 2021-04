2,3 Promille: Betrunkener greift in Donauwörth Polizisten an

Der 18-Jährige versucht sogar, einen Beamten in den Oberschenkel zu beißen. Zuvor hatte der junge Mann offenbar eine Flasche Wodka geleert.

Über die integrierte Leitstelle ist in der Nacht auf Freitag kurz vor Mitternacht die Meldung eingegangen, dass ein offenkundig völlig Betrunkener im Donauwörther Ried randaliere. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Donauwörth wurde wenige Minuten später ein 18-Jähriger unter einem Autoanhänger liegend entdeckt. Als der junge Mann von zwei Beamten angesprochen wurde, lief er auf diese zu, krempelte die Ärmel hoch und machte Boxbewegungen in Richtung deren Gesichter. Er drohte, die Gesetzeshüter „zusammenzuschlagen“, sollten sich diese ihm nähern.

Aufgrund seines Verhaltens und der augenscheinlich erheblichen Alkoholisierung wurde dem 18-Jährigen eine amtliche Gewahrsamnahme erklärt. Dieser widersetzte er sich jedoch, schlug wild um sich und griff die Beamten an. Er musste schließlich unter Anwendung von körperlicher Gewalt gefesselt werden.

Auch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz folgt

Als er in den Streifenwagen gebracht wurde, versuchte der Donauwörther, einen 27-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel zu beißen und kratzte eine 36-jährige Polizistin heftig. Zusätzlich kam es zu massiven Beleidigungen gegen die eingesetzten Kräfte. Er wurde in den polizeilichen Arrest nach Augsburg verbracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Den Feststellungen zufolge „exte“ der 18-Jährige zuvor eine Flasche Wodka. Den jungen Mann erwarten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie aufgrund Verdachts der Beleidigung, vorsätzlichen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.