09.12.2020

22 Bäume werden gefällt

Es gibt aber auch 55 Neupflanzungen

Die Stadtgärtnerei Donauwörth hat in diesem Jahr 55 Bäume gepflanzt, unter anderem an der Berger Allee im Bereich der neuen Bushaltestelle, in der Neudegger Allee und im Naherholungsgebiet. Dabei handelt es sich zum Teil um Neupflanzungen, zum Teil aber auch um Ersatzpflanzungen. Die frisch gepflanzten Bäume werden seit diesem Jahr mit einer Stammschutzfarbe gestrichen, um die Stämme vor Schäden an der Rinde, beispielsweise durch Sonnen- oder Frostrisse, zu schützen, wie die Stadt mitteilt. Zudem führt die Gärtnerei die Fällung von 22 älteren, geschädigten Bäumen im Stadtgebiet durch, die teils gleich, teils im neuen Jahr durch Neupflanzungen ersetzt werden. (dz)

Themen folgen