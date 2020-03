vor 49 Min.

Acht Räte und weitere Namen

Wähler in kleiner Gemeinde gehen offenbar auf Nummer sicher

Die Röglinger haben einen neuen Gemeinderat gewählt. Von der gemeinschaftlichen Liste der Bürgergemeinschaft und der Arbeitereinigkeit schafften es folgende Personen: Richard Kohl, Hans Schuster, Martin Templer, Josef Stahl, Martin Wittmann, Walter Sonntag, Heike Koch und Michael Hurler.

Auf der Liste standen insgesamt zwölf Bewerber. Die Bürger wählten aber nicht nur diese, sondern schrieben auf die freien Zeilen des Stimmzettels auch weitere 84 Namen, die es zusammen auf 203 Stimmen brachten. Der Spitzenreiter erhielt neun Stimmen.

Diese Tatsache ist in Rögling von einem gewissen Interesse. Grund: In der kleinen Gemeinde wurden vor gut einem Jahr die Gemeinderäte knapp. Innerhalb kurzer Zeit verließen drei Mitglieder das Gremium. Offizielle Nachrücker gab es nur drei. Die winkten aber alle ab. So kamen die Personen an die Reihe, die bei der Wahl 2014 auf den freien Zeilen notiert worden waren.

Am Ende reichte dem Nachrücker Nummer drei eine solche Stimme, um das politische Amt zu erlangen. (wwi)

