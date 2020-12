vor 18 Min.

Adventsmarkt: Es hat sich ausgezaubert

Buden müssen am Mittwoch schließen

Monatelang stand der Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Als er abgesagt wurde, präsentierte die Stadt Nördlingen ein Alternativprogramm. Keine Würstl, kein Glühwein in der Innenstadt, Maskenpflicht auf dem gesamten Marktgelände. Die Veranstaltung bekam den Namen Adventszauber und begann eine Woche später. Kurzum: Besucher und Marktleute mussten ohnehin diverse Abstriche machen. Und seit heute ist klar: Nicht einmal der Adventszauber geht wie geplant zu Ende.

Für Heinrich Pfaff heißt das: Sein Laden schließt ab Mittwoch wieder. Und trotzdem sagt er: Die Entscheidung war unausweichlich. Direkt vor St. Georg verkauft er Honig und Kerzen. Lange habe er überlegt, ob er überhaupt einen Stand auf dem Markt eröffne und sich schließlich dafür entschieden, um seine treuen Kunden nicht zu enttäuschen, wie er sagt. Der Abbruch sei die Richtige gewesen, findet er. „Es war schön und ich bin zufrieden“, sagt der Imker aus Ederheim.

Zufrieden mit dem Geschäft auf dem Adventszauber zeigen sich jedoch nur die wenigsten Händler. Auf dem Markt sei viel weniger los gewesen als in den vergangenen Jahren, sagt Uwe Kohler, der Bezirksvorsitzende des Landesverbandes der Marktkaufleute. „Wir brauchen die Glühweinstände, und die Glühweinstände brauchen uns“, erklärt er das Zusammenspiel auf dem Markt in normalen Jahren. Er merke, dass viele Menschen sich an die Ausgangsbeschränkungen halten, Besucher aus den Nachbarlandkreisen habe es nur wenige gegeben. Für die ausgefallenen Tage werde die Stadt den Beschickern anteilig die Standgebühr erlassen, sagt Stadtsprecherin Christina Atalay. (cup)

