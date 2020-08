14:02 Uhr

Alle Großveranstaltungen für Herbst und Winter sind abgesagt

In Donauwörth wird es im Herbst und Winter keine Events mit Tausenden Besuchern geben. Dennoch will die Stadt etwas bieten, unter anderem einen neuen Lichtpark.

Die Stadt Donauwörth hat die ursprünglich für den weiteren Jahresverlauf geplanten Großveranstaltungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem anhaltenden Pandemiegeschehen geprüft. Im Ergebnis ergibt sich dabei, dass mehrere Großveranstaltungen 2020 abgesagt werden müssen. Es sind dies:

der Herbstmarkt einschließlich verkaufsoffener Sonntag (10./11. Oktober)



die Kunst- und Lichternacht mit Late-Night-Shopping am 7. November



mit Late-Night-Shopping am 7. November Don-wud (19. November bis 13. Dezember)



der Romantische Weihnachtsmarkt im Ried (17. bis 20. Dezember).



Die Entscheidung habe sich die Stadt nicht leicht gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Allein der Herbstmarkt werde erfahrungsgemäß von um die 10.000 Personen besucht, bei der Kunst- und Lichternacht seien es sogar 15.000. Deswegen zieht Donauwörth jetzt hier mit anderen Kommunen gleich. Ordnungsamtsleiter Konrad Nagl: „Es gelten das Verbot von Großveranstaltungen nach Aussage der Bayerischen Staatsregierung sowie die Vorschriften der derzeit sechsten Infektionsschutzverordnung, die uns zahlenmäßig beschränkt und unter anderem Maßnahmen wie das Tragen einer Maske, Abstandseinhaltung und Nachvollziehbarkeit von Besuchern zur Auflage macht. Es ist leider nicht davon auszugehen, dass sich die derzeitigen Rahmenbedingungen und infolgedessen auch die Vorschriften ändern. Oder anders gesagt: Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte beispielsweise ein Weihnachtsmarkt nicht genehmigt werden, und mit umfangreichen Lockerungen der Vorschriften ist bis auf Weiteres leider nicht zu rechnen.“

Lieber eine Absage und dafür Planungssicherheit für die Händler

Mit Geschäften und Gastronomen, die durch den Wegfall der Sonderöffnungszeiten betroffen sind, sei die Stadt in Kontakt. Markus Sommer, Vorsitzender der City-Initiative sagt: „Die Entscheidung trifft unsere Mitglieder nicht unvorbereitet Bei der Mitgliederversammlung haben wir über die bevorstehende Entscheidung und Situation gesprochen und sind auf Verständnis gestoßen. Wir haben zwar nun im restlichen Jahr keine Sonderöffnungszeiten, wir regen aber mit Nachdruck an, die Möglichkeit, bis 20 Uhr zu öffnen, vor allem in der Vorweihnachtszeit wahrzunehmen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch zu sagen: Trotz der Absage der Großveranstaltungen ist in Donauwörth viel geboten – anders und neu, aber nicht weniger interessant.“

Auch das Ordnungsamt rechnet mit Verständnis für die Absagen: „Hier hatten wir in den vergangenen Wochen verstärkt die Rückmeldung von Fieranten, Kunsthandwerkern und ehrenamtlichen Helfern, die auf eine klare Entscheidung drängen. Die wissen wollen, ob sie nun beginnen sollen, zu produzieren und sich vorzubereiten. Der Tenor: lieber eine Absage als ein Zuwarten, um Planungssicherheit zu haben“, so Ordnungsamtsleiter Nagl.

Kleinere, dezentrale Veranstaltungen zu Weihnachten

Weihnachtlich wird es in Donauwörths Innenstadt pünktlich zum ersten Adventswochenende nach wie vor, denn trotz Corona laufen umfangreiche Planungen: Stadt und CID setzen auf mehrere kleinere, dezentrale Veranstaltungen, bei denen derzeit geltende Vorschriften umgesetzt werden.

Neben Altbewährten gibt es viel Neues: So sorgen die Grünberg-Krippe am Liebfrauenmünster, der Wunschwald am Tanzhaus, die weihnachtliche Sonnenstraße oder die Floßkrippe auf der Wörnitz für weihnachtliche Stimmung. Und auch die inzwischen traditionelle Eislaufbahn über der kleinen Wörnitz gibt es wieder.

Bild: Helmut Bissinger

Lichtpark statt Don-wud in Donauwörth

Neu ist der Lebendige Adventskalender der CID, bei dem im Dezember jeden Tag ein Türchen mit einer anderen Aktion geöffnet wird. Zusammen mit dem Krippenverein wird es erstmals heuer das „Krippleschauen“ in den Schaufenstern mit Krippen aus aller Welt geben. Um einen Hauch von Christkindlmarkt zu vermitteln, bieten einige Wirte vor ihren Lokalen Glühwein und Bratwurst an.

Die aufgrund des abgesagten Don-wud-Festes frei gewordenen Mittel und Energien machen es sogar möglich, ein ganz neues Projekt schon dieses Jahr umzusetzen, das bei CID und Stadtmarketing bislang auf der Planungsliste für kommende Jahre stand: In der Promenade und am Donauhafen wird ab dem ersten Adventswochenende über die ganze Vorweihnachtszeit hinweg erstmals ein Lichtpark entstehen. Mit Lichtinstallationen wird unter freiem Himmel die Idylle der Promenade zum Ausdruck gebracht. „Mit der Lichtinstallation schaffen wir über sechs Wochen hinweg einen ganz besonderen Flair, den wir sonst ,nur‘ bei der Kunst- und Lichternacht haben, und bieten so eine ganz besondere Attraktion, die zum Besuch der Donauwörther Innenstadt einlädt“, so Christiane Kickum, Leiterin der Stabsstelle Stadtmarketing und geschäftsführende Vorsitzende der CID. (pm)

