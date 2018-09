vor 36 Min.

Alter Pilgerroute geht neue Wege

Die Via Romea steht bei einem Symposium, das am Wochenende in Donauwörth stattfindet, im Mittelpunkt. Neben zahlreichen Vorträgen werden auch eine Rad-Pilger-Schnuppertour oder ein interaktiver Stadtspaziergang angeboten.

Donauwörth Seit dem 13. Jahrhundert führt durch Donauwörth der alte Rom-Pilgerweg, dessen Route von der Nordsee kommend bis nach Rom erstmals 1237 von Abt Albert von Stade schriftlich aufgezeichnet wurde. Im schwäbischen Werd (alter Name von Donauwörth) überquerte Abt Albert die Donau. Vor einigen Jahren wurde dieser alte Rom-Pilgerweg wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt und gerät seitdem als „Weg der Begegnungen“ immer mehr in den Fokus von Pilgern aus aller Herren Länder. Vom morgigen Freitag bis Sonntag findet deshalb in Donauwörth das Via-Romea-Pilger-Symposium statt.

Thomas Dahms, Kunsthistoriker, Verleger und Autor des Via Romea Pilgerführers und vieler anderer Publikationen, wurde vor einigen Wochen von den Vereinsmitgliedern als Wunsch-Nachfolger von Andreas Memmert zum neuen Vorsitzenden der Via Romea Deutschland gewählt. Übrigens: In Donauwörth ist Dahms kein Unbekannter, hat er doch mit großem Erfolg zum 500. Reformations-Gedenken 2017 den Historien-Comic „Donner über Donauwörth – das Handgemenge des Kreuz- und Fahnengefechts 1606“ im Auftrag der Stadt Donauwörth als Autor geschrieben und herausgebracht. Zusammen mit den Städten und Gemeinden entlang der Strecke durch Deutschland von Stade bis Mittenwald hat er einen engagierte Vorstand um sich, zu der auch die Donauwörther Tourismusleiterin Ulrike Steger gehört. Von Donauwörth aus wurde maßgeblich – in Zusammenarbeit mit Berufs-Praktikantin Teresa Leinfelder – das umfangreiche Dossier für das Kulturrouten-Anerkennungsverfahren für den Europarat zusammengestellt.

Oberbürgermeister Armin Neudert griff die Idee der Tourist-Information auf, ein Pilger-Symposium zu initiieren und zu etablieren, das künftig in Deutschland, Österreich und Italien ein zeitgemäßes Forum bietet für Vorträge und Veranstaltungen zwischen wissenschaftlicher Forschung und individueller Spiritualität. Nachdem durch die Stadt Donauwörth der schwäbische, fränkische und ostbayerische Jakobsweg geht, die Via Romea Germanica und der Lutherweg, war das Motto dieses erste Pilger-Symposiums schnell gefunden: „Donauwörth führt zusammen“. Ab Freitag, 14. September, wurde ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das mit einem Pilger-Gottesdienst mit anschließender Pilger-Kurzwanderung am Freitag einstimmt, und mit dem Festgottesdienst zum Donauwörther Kreuzfest am Sonntag, 16. September, in der Heilig-Kreuz-Kirche und dem Gottesdienst in der Christuskirche, seinen Abschluss findet.

Pilger-Kurzwanderung und Vorträge

Das Pilger-Programm am Symposiums-Wochenende ist höchst facettenreich, wie es in der Ankündigung heißt. An einer kleinen Pilger-Kurzwanderung mit dem Donauwörther Pilger Karl Blank kann genauso teilgenommen werden, wie an Vorträgen oder einem Best-practice-Bericht. Namhafte Referenten konnten für Donauwörth gewonnen werden, wie Johannes Aschauer, (Arbing/Österreich), Thomas Dahms (Osterwieck), Europawissenschaftler Professor Joachim Grzega, Michael Weiß (Neustadt an der Saale) und Gertrud Friedrich (Ochsenfurt). Die Kaisheimerin Brigitte Tanneberger, Vorsitzende der Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg, wird als Pilger-Netzwerkerin einen Vortrag über die Jakobus-Pilgerwege in Bayerisch-Schwaben halten und der Kauferinger Pfarrer Jürgen Nitz gibt Anregung für eine neue Art des Pilgerns, das Rad-Pilgern. Dies allerdings nicht nur theoretisch im Vortrag, sondern zudem auch mit einer geführten Rad-Pilger-Schnupper-Tour auf dem neuen Luther-Radpilgerweg. Ulrike Steger spricht bei einem interaktiven Stadtspaziergang über das Thema „Tourismus und Spiritualität“ und stellt dabei den neuen Donauwörther Pilger-Leitfaden vor, der in Gemeinschaft mit Schülern der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth und allen religiösen Gemeinschaften in Donauwörth vor einigen Wochen veröffentlich wurde.

Am Freitag lädt Oberbürgermeister Neudert um 17 Uhr alle Interessierten in das Forum für Bildung und Energie/VHS-Gebäude (Spindeltal 5, Donauwörth) zum Empfang, zur Begegnung und Begrüßung der Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und Italien ein. Hier wird Donauwörth als Pilgerort vorgestellt. Für den Eröffnungsvortrag (17.30 Uhr) konnte Paul Soldner, Journalist und Vorsitzender der Volkshochschule Donauwörth mit dem Thema „Der Donauwörther Kreuzpartikel – Ein Blick in die Geschichte“ gewonnen werden. Alle Veranstaltungen innerhalb des Pilger-Symposiums sind kostenfrei. Alle Bürger und Gäste sind dazu eingeladen.

Das Programm zum ersten Via -Romea-Pilger-Symposium liegt in den Städten an der Via Romea Germanica in Deutschland, im Donauwörther Rathaus, im Landratsamt Donau-Ries, in den Donauwörther Kirchen, Pfarrämtern und Banken zur kostenfreien Mitnahme aus und steht zum Download bereit. unter www.donauwoerth.de. Auskünfte erteilt die Städtische Tourist-Information Donauwörth unter Telefon 0906/789151. (pm)

