vor 24 Min.

Am Balkon geraucht – 15 Feuerwehrler müssen ausrücken

Ein aufmerksamer Autofahrer entdeckt ein Feuer auf einem Balkon in Zirgesheim. Die Ursache ist banal.

Eine morgendliche Zigarette auf dem Balkon hatte für einen 30-Jährigen in Zirgesheim große Folgen.

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr hat ein aufmerksamer Autofahrer während der Fahrt einen Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Schenkensteinerstraße in Zirgesheim festgestellt und und die Leitstelle informiert.

Die Feuerwehr Donauwörth rückte mit 15 Kräften aus und löschte den Brand. Es gab keine Verletzten, meldet die Polizei Donauwörth. Der Schaden wird allerdings auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ursache für das Feuer war nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Donauwörth eine Zigarette, die vom Freund der Wohnungsinhaberin, die allerdings schon auf der Arbeit war, in einem Blumenkasten hinterlassen wurde. Der 30-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz angezeigt. (dz)

