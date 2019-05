20:48 Uhr

Arbeitsmarkt im Landkreis weiter stabil

Die Quote liegt weiter bei 1,4 Prozent. Von den knapp 1900 freien Stellen sind über ein Drittel Zeitarbeit.

Im Mai liegt im Landkreis Donau-Ries die Arbeitslosenquote erneut wieder bei 1,4 Prozent. Derzeit sind im Landkreis Donau-Ries 1140 Menschen arbeitslos gemeldet, 22 mehr als im vorigen Monat, aber 70 weniger als vor einem Jahr.

„Wichtig bei der Arbeitsmarktanalyse ist nicht nur die Arbeitslosenquote zu betrachten. Erst der Vergleich der Arbeitslosenzahl vom aktuellen zum Vorjahresmonat zeigt, dass die konjunkturelle Arbeitslosigkeit im Landkreis noch nicht angekommen ist,“ berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur.

Stelle und Bewerber passen nicht zusammen

„Die Arbeitgeber benötigen in fast allen Branchen vorwiegend Fachkräfte. Fast 1900 freie Ar-beitsstellen waren auch im Mai im Landkreis unbesetzt. Die Herausforderung für uns ist, dass die Nachfrage von Arbeitskräften oft nicht mit den Qualifikationen der Arbeitsuchenden zusammenpasst. Lebenslanges Lernen muss eine Selbstverständlichkeit werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt durch eine individuelle Weiterbildungsberatung und -förderung,“ erläutert Paul.

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation bei den besonderen Personengruppen aus?

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,8 Prozent. Das entspricht 492 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,1 Prozent (108 Personen). 236 ausländische Arbeitslose und 141 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

1140 Menschen arbeitslos

Von den 1140 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 716 bei der Agentur für Arbeit (plus 29 zum Vormonat) und 424 Personen beim Jobcenter Donau-Ries (minus 7 zum Vormonat) gemeldet. Die Abschlussprüfungen sind im vollen Gange. Am Ausbildungsmarkt ist die Zielgerade in Sicht. Von den mehr als 1000 gemeldeten Bewerber in der Berufsberatung wissen etwa 26 Prozent noch nicht, wo die Reise nach der Schule weitergeht. Viele werden eine weitergehende Schule besuchen oder ein Studium beginnen. Andererseits sind aktuell noch 670 Ausbildungsstellen unbesetzt. Arbeitskräfte mit einer guten Berufsausbildung werde erfahrungsgemäß deutlich weniger von Arbeitslosigkeit im Berufsleben getroffen. „Deshalb rate ich auch jedem Erwachsenen ohne Berufsabschluss diesen nachzuholen. Als Arbeitsagentur bieten wir kostenfreie Beratung und ggf. auch gerne finanzielle Unterstützung an,“ informiert Geschäftsführer Paul.

Viele Stellen laufen über Zeitarbeit

Zur Besetzung sind von den Arbeitgebern insgesamt 1861 offene Stellen gemeldet (187 mehr als im Vorjahr). Davon waren 1371 in Vollzeit, 194 in Teilzeit und 296 in Voll- oder Teilzeit. Bei 84,5 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. 36,4 Prozent der Stellen sind von Zeitarbeitsfirmen gemeldet. (pm)

