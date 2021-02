vor 3 Min.

Auftritte von Martina Schwarzmann in Monheim verschoben

Martina Schwarzmann möchte in Monheim auftreten. Doch die Termine wurden schon wieder verschoben..

In Monheim müssen die Auftritte der Kabarettistin Martina Schwarzmann nochmals verschoben werden. Das sind die neuen Termine.

Die in der Monheimer Stadthalle geplanten Auftritte der Kabarettistin Martina Schwarzmann müssen erneut verschoben werden. Dies teilt das Konzertbüro Augsburg mit. Eigentlich wollte die Künstlerin das Publikum in der Jurastadt am 20. Februar erfreuen. Daraus wird aber coronabedingt nichts.

Neuer Termin für die Shows mit dem Titel „Aus Spaß an der Freude“ ist nun Samstag, 24. April. Die Auftritte beginnen um 16.30 und 20 Uhr. (dz)

