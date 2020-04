vor 18 Min.

Auto berührt Fahrrad und bringt den Radler zu Fall

Ein 80-Jähriger hatte den Sicherheitsabstand falsch eingeschätzt.

Zu einem Verkehrsunfall, an dem Ein Auto- und ein Fahrradfahrer beteiligt waren, kam es am Karfreitag gegen 14.20 Uhr zwischen den Rainer Stadtteilen Bayerdilling und Oberpeiching. Wie die Polizei mitteilt, war ein 66-Jähriger aus dem Lechgebiet zusammen mit seiner Ehefrau auf der Ortsverbindungsstraße mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz vor Oberpeiching wollte ein 80-jähriger Autofahrer die beiden Radler überholen. Er schätzte aber den nötigen Sicherheitsabstand falsch ein und streifte mit seinem rechten Außenspiegel den 66-Jährigen Radler, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. Am Fahrrad und am Auto entstand geringer Sachschaden von etwa 200 Euro. Der verletzte Radfahrer benötigte keine ärztliche Behandlung.

