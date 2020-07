vor 9 Min.

Autofahrer mit knapp einem Promille unterwegs

Der Mann geriet in eine Polizeikontrolle. Seine Trunkenheit am Steuer hat nun Folgen.

Am Samstag wurde ein 49-jähriger Autofahrer kurz vor Mitternacht in der Baierfelder Straße in Buchdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lasen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren und ein einmonatiges Fahrverbot. (dz)

