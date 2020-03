vor 53 Min.

Autorin Romy Hausmann liest „Liebes Kind“

Thriller beim Literaturfestival

Am 21. März findet im Kinosaal der Goldenen Gans in Oettingen eine Veranstaltung der besonderen Art statt. Die Kunst- und Kulturinitiative Oettingen präsentiert im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals eine Lesung der Bestseller-Autorin Romy Hausmann.

Romy Hausmann, Jahrgang 1981, hat sich mit ihrem Thrillerdebüt „Liebes Kind“ sogleich an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur geschrieben: „Liebes Kind“ landete ganz oben auf den Bestseller-Listen, Übersetzungen erscheinen in 15 Ländern. Im vergangenen Jahr erhielt sie den Crime Cologne Award 2019, die Filmrechte wurden hochkarätig verkauft.

Bereits mit 24 Jahren war sie Redaktionsleiterin bei einer Münchner Fernsehproduktion. Dort arbeitete sie schon mit Hunderten, deren Leben sie als Vorlage für ihre Bücher nahm. So unter anderem misshandelte Ehefrauen, Kriegsflüchtlinge und vernachlässigte Kinder.

In ihrem Psychothriller schafft Romy Hausmann es, die Geschichte so zu entwickeln, dass nichts so ist, wie man zu glauben meint. Sie schlüpft abwechselnd in verschiedene Charaktere und dringt dabei tief in die menschliche Psyche vor. Sie tut das durch das Opfer, die vermisste Tochter Lena, und deren Vater. Man erlebt ein Wechselbad der Gefühle und besonders die Kapitel, die aus der Sicht der Tochter Hannah geschrieben sind, berühren, da man all die grausamen Geschehnisse aus der Sicht eines Mädchens kennenlernt, das nie eine andere Art von Liebe und Zuhause kennenlernen durfte.

Nach der Lesung findet ein Epilog mit Livemusik des Liedermachers Harry Gump statt, bei dem die Zuhörer die Möglichkeit haben, mit der Autorin ins Gespräch zu kommen und Bücher signieren zu lassen. (dz)

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Info im Rathaus Oettingen, Bücher-Lehmann in Nördlingen, Buchhaus Greno in Donauwörth, die Buchhandlung Rain, Bücher Brenner in Dillingen und die Bücherstube Neuburg.

